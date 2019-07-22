علامات تدل على إصابة طفلك بمتلازمة داون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة داون من الأمراض الوراثية التى تؤثر على النمو العقلى والجسدى للطفل ويكون ذلك نتيجة اختلاف فى عدد الكروموسومات عند الأطفال، بعض الامهات تكتشف اصابة طفلها بمتلازمة داون مبكرا والبعض الاخر منهن لا يكتشف المرض، وحسب ما ذكره موقع healthline بعض العلامات التى تدل على اصابة الطفل بمتلازمة داون وهى:

متلازمة داون 1:يكون حجم لسان الطفل أكبر من الحجم الطبيعى وتجويف الفم صغير. 2:وجه الطفل يكون مسطح والرقبة قصيرة عن الطول الطبيعى لها. 3:يتعرض الأطفال لعيوب خلقية فى عضلة القلب. Advertisements 4: بطء شديد فى النمو والمشى فى سن متأخر عن الطبيعى. 5:وجود مسافة ملحوظة بين الأصابع وخصوصا أصابع القدمين. 6:تكون أنف الطفل مسطحة ومختلفة عن باقى الأطفال. 7: يكون لدى الأطفال بروز فى الأسنان نتيجة صغر حجم تجويف الفم. يواجه أطفال متلازمة داون مشاكل فى التواصل مع الآخرين لذلك يجب على الأبوين تدريب أطفالهم على التواصل وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتشجيعهم على ممارسة التمارين الرياضية والتواصل بشكل طبيعى مع الاخرين.

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