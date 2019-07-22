شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المشى فى المساحات الخضراء يقلل الرغبة فى التدخين وتناول الوجبات السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مجلةNewsweek عن دراسة جديدة تشير إلى وجود صلة بين التعرض لمناطق خضراء وتقليل الرغبة الشديدة فى تناول الكحوليات، والسجائر، والوجبات السريعة.

التقرير - الذى نشر فى مجلة Health & Place- هو الأول الذى يبحث فى العلاقات المحتملة بين التعرض للطبيعة والعواطف السلبية، حيث قام الباحثون فى كلية علم النفس بجامعة بليموث باستطلاع 149 شخصا تتراوح أعمارهم بين 21 و65 عامًا، حول نسبة المساحات الخضراء فى الحى الذى يعيشون فيه، ووجود مناظر خضراء من منازلهم، ووصولهم إلى الحديقة، وعدد المرات التى يستخدمون فيها المساحات الخضراء العامة.

طرحت الدراسة أيضًا أسئلة حول تجارب الاكتئاب والقلق، وكذلك الرغبة الشديدة فى تناول أشياء مثل الكافيين، والشيكولاتة، والكحولن والنيكوتين، وقام المشاركون بتصنيف صورهم، رغباتهم، وتدخلاتهم على مقياس من 11 نقطة.

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ووجد الباحثون أن وجود مساحة خضراء مرئية ساهم فى انخفاض الرغبة الشديدة فى التدخين وتناول الوجبات السريعة.

وأشارت المجلة إلى أن هناك دراسة أجريت عام 2015 من جامعة ميشيجان، أفادت بأن المشى فى الطبيعة لمدة 90 دقيقة كان فعالا فى مكافحة الاكتئاب، واضطرابات المزاج الأخرى، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم وقت للمشى لمدة 90 دقيقة فتشير هذه الدراسة الجديدة إلى أن مجرد النظر إلى نافذة على شجرة يمكن أن يساعد فى محاربة عادة سيئة، والتخلص منها، ويمكن أن تؤثر على الصحة العامة، وتشجع على التخطيط للوصول إلى المساحات الخضراء.

وقالت لين مارتن، المؤلفة الرئيسية فى الدراسة، إنه من المعروف أن الاستمتاع بالطبيعة فى الهواء الطلق مرتبط برفاهية الشخص، ولكن لكى يكون هناك ارتباط مماثل بالرغبة الشديدة فى مجرد القدرة على رؤية المساحات الخضراء يضيف بعدًا جديدًا إلى الأبحاث السابقة.