فيديو.. رئيس السنغال يطالب "أسود التيرانجا" بلقب أمم أفريقيا 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت العاصمة السنغالية "داكار" استقبالا حافلا لمنتخب "أسود التيرانجا" عقب مشاركته في كأس الأمم الأفريقية 2019. واكتفى منتخب السنغال بالمركز الثاني عقب خسارته النهائي أمام الجزائر بنتيجة 0-1. وكان ماكي سال رئيس السنغال على رأس المستقبلين للمنتخب عقب عودته من مصر. وأكد سال في تصريحاته أنه يرفض انتقاد لاعبي المنتخب، لكنه طالبهم بتحقيق لقب أمم أفريقيا عام 2021.

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