الملاكم الإنجليزي ديفيد برايس يغني لمحمد صلاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رياضة أحمد الغريب الأحد 2019/7/21 01:10 ص بتوقيت أبوظبي الأحد 2019/7/21 01:10 ص بتوقيت أبوظبي الملاكم الإنجليزي ديفيد برايس

أشعل الملاكم الإنجليزي الشهير ديفيد برايس مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو له يقوم فيه بالغناء للمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي. برايس في الأصل من مواليد 6 يوليو/تموز 1983 بمدينة "ليفربول" الإنجليزية، وهو ملاكم محترف شارك في أولمبياد بكين 2008، وحقق الميدالية الذهبية في دورة ألعاب الكومنولث 2006.

Advertisements وانتشر فيديو لبرايس أثناء غنائه أغنية جماهير "الريدز" الشهيرة لمحمد صلاح والتي تقول: "محمد صلاح يركض على الجناح، محمد صلاح الملك المصري".

وما إن انتشر الفيديو حتى تفاعلت معه جماهير ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن فرحتهم بإظهار دعمه لهم ولنجم فريقهم.

وكان محمد صلاح انضم لليفربول قبل عامين، وتوج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي، كما فاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين متتاليتين.

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