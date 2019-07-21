ما هو جهاز منظم ضربات القلب وكيف تتم زراعته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وظيفة جهاز تنظيم ضربات القلب هى استخدام نبضات كهربائية لتحفيز القلب على النبض بمعدل طبيعي وإيقاع، قد يحتاج المريض الذي يعانى من عدم انتظام ضربات إلى منظم ضربات القلب للحفاظ على معدل ضربات القلب بشكل ثابت ومنتظم وذلك وفقًا لتقرير موقع "reference".



منظم ضربات القلب

ما هو جهاز تنظيم ضربات القلب

جهاز تنظيم ضربات القلب هو جهاز صغير يتم زرعه في صدر المريض أو بطنه، وظيفته هي استخدام نبضات كهربائية منخفضة الطاقة لمحاكاة الإشارات الكهربائية للقلب.

يمكن لتنظيم ضربات القلب تسريع إيقاع القلب البطيء، كما يمكنه أيضًا التحكم في إيقاع القلب بسرعة، كما يمكنه التأكد من تقلص البطينين الأيمن والأيسر بشكل طبيعي إذا كان المرضى يعانون من الرجفان الأذيني، وهو معدل ضربات قلب غير منتظم يؤثر على تدفق الدم بشكل صحيح.

لدى أجهزة تنظيم ضربات القلب الحديثة تقنية لمراقبة وتسجيل النشاط الكهربائي للقلب وإيقاع القلب، حتى يتمكن الأطباء من الحصول على كل هذه المعلومات الخاصة بالمريض مع مرور الوقت.

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فحص حالة القلب

كيف يتم زراعة منظم ضربات القلب

أثناء زرع جهاز تنظيم ضربات القلب، يتم إعطاء مخدر موضعي لتخدير الجزء العلوي من الصدر، ويتم إجراء شق وتوجيه خيوط جهاز تنظيم ضربات القلب عبر الوريد وإلى القلب، حيث يتم ربطها بعضلة القلب، ويتصل الطرف الآخر بمولد منظم ضربات القلب.

قبل أن يتم توصيله بمولد منظم ضربات القلب، يقوم الطبيب بفحصه، لضمان أن الخيوط تعمل بشكل صحيح وتتسبب في ضربات القلب، وبعد الاختبار يقوم الطبيب بتوصيل الخيوط بمولد منظم ضربات القلب.

يستغرق زرع جهاز تنظيم ضربات القلب حوالي ساعتين إلى 5 ساعات، وبعد زرع جهاز تنظيم ضربات القلب، يبقى المرضى عمومًا فى المستشفى تحت المراقبة، ثم يتم إجراء تصوير بالأشعة السينية على الصدر للتحقق من الرئتين والتحقق من موضع الجهاز.