شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو عمق الجرح الذى يحتاج إلى "غرز" ومتى تتم إزالة الخيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يستطيع الشخص عادة أن يقرر ما إذا كان الجرح الذى تعرض له يحتاج إلى قطب "غرز" من عدمه، ولكن هناك حالات تكون واضحة ولا يتوقف فيها الحرج عن النزيف.

ووفقا لتقرير موقع "MedicineNet" فإنه يجب أن تتلقى الحرج غرزًا إذا كان عمقها أكبر من 0.25 بوصة، وأن تكون حوافها أو فجواتها مفتوحة بصورة واضحة، كما قد يتطلب أى جرح يمتد عبر الجلد إلى الأنسجة الأعمق من الجلد إلى الغرز من أجل المساعدة فى الشفاء ومنع حالات العدوى.

بالإضافة إلى ذلك ينص تقرير الموقع على أن الجروح على الوجه أو تلك التى قد تترك ندبات يجب أن يتم خياطتها، وأى جرح على مفصل أو منطقة من الجسم يتحرك يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار قبل الخضوع للغرز، لأن الحركة قد تعيق عملية الشفاء، أما الجروح الأخف مثل التى يوجد بها فقط ثقب أو تلك التى يقل عمقها عن 0.25 بوصة، لا تحتاج عادة إلى غرز.

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خياطة جرح

تعتمد المدة الزمنية التى يجب تركها للغرز على موقع التمزق ومقدار الضغط الذي تتلقاه، فمثلا يتطلب تمزق الركبة أن تظل الغرز فى مكانها لفترة أطول من الفخذ لأن الركبة تشد الجلد عن طريق الانحناء.

ويشير الموقع إلى أن الغرز تشكل حلقة تحيط بالتمزق، مما يؤدى إلى إغلاق الجرح عند شده، وتبدأ الندوب بالتشكل حول الغرز في غضون 7 إلى 8 أيام، وعادة ما تتم إزالة الغرز على الوجه فى غضون 5 أيام لأن المنطقة بها إمدادات صحية للدم وتحدث عملية الشفاء بها بسرعة أكبر.

فى مكان آخر من الجسم قد ينتظر الطبيب من 7 إلى 10 أيام قبل إزالة الغرز، هذا إذا لم يكن التندب يسبب مشكلة أو إذا كان هناك قلق من أن الجرح تحت الضغط، مثل المفصل.