مع حفاضة جوجل الذكية.. طفلك يتحدث

تعاونت شركة Pampers بامبرز الأمريكية مع إحدى الشركات التابعة لجوجل لإطلاق "الحفاضة الذكية" التي تراقب نوم الطفل ونمطه الغذائي، والأهم من ذلك تنبيه الآباء بموعد تغيير الحفاضة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن حفاضات "لومي" الذكية تأتي في صورة عبوتين من الحفاضات وجهازي استشعار قابلين لإعادة الاستخدام والفك، إضافة إلى شاشة فيديو متصلة بـ"واي فاي".





حفاضات ذكية لمراقبة نوم وتغذية طفلك

وتحدد أجهزة الاستشعار أي رطوبة في حفاضة الطفل، سواء كان بولا أو برازا، ومن ثم ترسل إشارة تنبيه تلقائيًا إلى تطبيق يتم تنزيله على الهاتف الذكي الخاص بالأم أو الأب.

ويمكن أن يراقب التطبيق أنماط نوم الطفل، ومعدل إطعام الآباء لهم، وقياس درجة الحرارة والرطوبة في غرفة نوم الطفل، ويستطيع التطبيق إرسال البيانات إلى الهاتف الذكي الذي يحتوي على التطبيق أيًا كان مكان مستخدمه بالعالم.





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وطورت شركة بروكتر آند جامبل Procter and Gamble التي تندرج تحتها شركة بامبرز، الحفاضة الذكية بالتعاون مع شركة فيرلي Verily الذراع العلمية لجوجل.

وأكدت الشركتان أنه لن يتم إرسال أي بيانات شخصية لأي إنسان بخلاف الآباء، وأن البيانات المجمعة سيتم استخدامها فقط في تحسين جودة المنتج، وتتضمن البيانات المجمعة كل المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة لكنها لا تشمل المعلومات الخاصة التي تتم مشاركتها بصورة مباشرة.

وكتبت بامبرز على موقعها الإلكتروني: "لومي تجعل من السهل تتبع تغذية الطفل وتغيير حفاضاته وأنظمة نومه وغيرها من الأمور المهمة المتعلقة بصحة الطفل".

وأضافت: "بنظام الكل في واحد الخاص بنا، يمكنك مراقبة أنماط طفلك الفريدة ومعرفة الأنظمة الجديدة التي يتبعها".





ويمكن مشاركة ملخص البيانات اليومي والأسبوعي مع طبيب الطفل للحصول على الرعاية الصحية الملائمة.

ولم يتم الإعلان بعد عن سعر الحفاضة الذكية، لكنها ستطرح للبيع في الولايات المتحدة نهاية العام الحالي، وسيكون عملها متوافقا مع أنظمة تشغيل الهواتف أندرويد Android وiOS.

وأعرب مدافعون عن الخصوصية عن انزعاجهم بعد الإعلان عن الحفاضة الذكية بسبب كم المعلومات المتزايد بشأن حياتنا اليومية الذي يتم الحصول عليه عبر الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة بالإنترنت.