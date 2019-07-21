شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتخضع لاختبار الكولسترول.. هل يجب أن تصوم قبلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكولسترول مادة دهنية ينتجها الجسم وتوجد فى بعض الأطعمة، بينما يحتاج جسمك إلى بعض الكولسترول في الدم حتى يعمل بشكل صحيح، فإن زيادة نسبة الكولسترول في الدم أو تناوله يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بأن يخضع البالغون لاختبار الكولسترول كل 4 إلى 6 سنوات بدءًا من عمر 20 عامًا، وللتحضير لاختبار الكولسترول، فقد تكون سمعت أنه يجب عليك الصيام، أو تجنب تناول بعض أنواع الطعام.



اختبار الكولسترول في الدم

هل تحتاج إلى الصيام قبل اختبار الكولسترول

الحقيقة هي أنه يمكن اختبار الكولسترول في الدم دون الصيام، في الماضي كان يعتقد الخبراء أن الصيام في وقت مبكر ينتج عنه نتائج أكثر دقة، وذلك لأن البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة والمعروفة أيضًا باسم الكولسترول "الضار" قد تتأثر بما أكلته مؤخرًا، كما قد تتأثر مستويات الدهون الثلاثية (نوع آخر من الدهون في دمك) أيضًا بتناول وجبة حديثة.

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بينما تشير الدراسات الحديثة وفقا لجمعية القلب الأمريكية، إلى أن الأشخاص الذين لا يتناولون العقاقير المخفضة للكولسترول قد لا يحتاجون إلى الصوم قبل فحص دمهم لمعرفة مستويات الكولسترول في الدم.

بينما قد يوصي طبيبك بالصيام قبل فحص الكولسترول، فإذا قرر ذلك فأنه من المحتمل أن تتجنب تناول الطعام لمدة 9 إلى 12 ساعة قبل الاختبار.

بناءً على الموقف الطبى الخاص بك، قد يوصي طبيبك بشرب الماء فقط وتجنب الأطعمة والمشروبات الأخرى وبعض الأدوية للتأكد من دقة نتائجك، أيضًا شرب الكحول قبل الاختبار خلال 24 ساعة يمكن أن يؤثر على مستويات الدهون الثلاثية.