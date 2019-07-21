شكرا لقرائتكم خبر عن طرق إنقاص الوزن لمريض الكورتيزون.. الدكتورة دعاء سهيل توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يتعرض الإنسان لمشاكل صحية عديدة تجبره على تناول الكورتيزون، وعلى الرغم من إن الكورتيزون له العديد من الفوائد ويعتبر الحل السحري للعديد من الأمراض الصعبة، إلا أنه له العديد من الآثار الجانبية التي من ضمنها زيادة الوزن بصورة مبالغ فيها.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، توضح في التقرير التالي كيفية إنقاص الوزن لمريض السمنة الذي زاد وزنه نتيجة لتناوله الكورتيزون.

وأوضحت دعاء سهيل في حديثها لـ"الخليج 365" أن مريض السمنة الذي زاد وزنه نتيجة لتناوله الكورتيزون يفقد ذلك الوزن في نفس المدة التي تناول فيها الكورتيزون بمعنى أنه إذا خضع للعلاج بالكورتيزون لمدة 6 أشهر يفقد ذلك الوزن الذي أكتسبه في خلال ستة أشهر أيضًا.



طرق-لإنقاص-وزن-مريض-الكورتيزون

وأشارت إلى أن مريض الكورتيزون يعتبر مريضا حساسا، لابد أن يأخذ كورس تخسيس به مادة فعالة تطرد الماء الذي تم احتباسه في الجسم طوال فترة العلاج بالكورتيزون، وقبل أن أبدأ في علاجه من السمنة لابد أن أطلب منه تحليل يسمى in body، والتي من خلاله أتعرف على نسبة المياه والدهون والعضلات في الجسم حتى أقدم له العلاج أو كورس التخسيس الذي يناسبه، وهذا التحليل متوافر في معظم الصيدليات.



مميزات-التخسيس-أون-لاين

وأكدت أن التخسيس أون لاين مفيد لأننا نعيش في عصر السرعة وكل شخص له حياته التي ينشغل بها دائما ولضيق الوقت أيضا، وحتى يمكن للمريض المتابعة في أي وقت من مكانه بدون الحاجة للذهاب إلى الدكتور، ومن خلال التخسيس أون لاين يطلب الطبيب مجموعة من الفحوصات التي من خلالها يتعرف على الحالة الصحية للمريض وبالتالي يستطيع أن يقدم له طرق العلاج المناسب، مع المتابعة باستمرار على مدار 24 ساعة.

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