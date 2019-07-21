شكرا لقرائتكم خبر عن 12 وجبة خفيفة مفيدة لصحتك.. تشعرك بالشبع وتضبط سكرك وتجنبك المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يحد التعايش مع مرض السكرى من رغبة الفرد فى أن يعيش حياة طبيعية بطرق مختلفة، واحدة من القيود أو الصعوبات، هى العناء من أجل اختيار وجبة خفيفة صحية، عندما تتناول دواءً لمرض السكري، يجب أن تأكل على فترات زمنية قصيرة، من الأهمية بمكان أن تختار وجبة خفيفة صحية تساعد على منع انخفاض مستوى السكر في الدم بشكل خطير.

هناك الكثير من المواصفات حول ما يمكن للأفراد الذين يعانون من مرض السكري تناول الأطعمة، بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، على الرغم من أنه من الأهمية اختيار وجبة خفيفة صحية..

تقدم صحيفة boldskyبعض الوجبات الخفيفة الصحية لمرض السكري.. 1. التفاح

مصدر غني بالألياف الغذائية، يمكن أن يساعدك تناول التفاح على الشعور بالشبع لفترة أطول، وإذا تم تناوله قبل الوجبة، فقد يساعدك ذلك على التحكم في تناول السعرات الحرارية، توفر لك شرائح التفاح، الكمية اللازمة من الطاقة والألياف، يمكنك تناول تفاحة متوسطة الحجم.



الخضروات

2. الخضار النيئ خيار صحي لتناول الوجبات الخفيفة

يمكن أن يساعد تناول الخضراوات النيئة، في الحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم، احمل علبة مليئة بالجزر المفروم، والخيار والخس معك، هذه الخضراوات يمكن أن تؤكل نيئة، ولها تأثير ضئيل على مؤشر نسبة السكر في الدم لديك.



المكسرات مثل اللوز والفستق

3. اللوز

يوفر لك الطاقة المستدامة بسبب أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة فيها، يساعد اللوز أيضًا على توفير فيتامين "هـ"، حفنة من (6-8) من اللوز فقط، لأنها عالية السعرات الحرارية.



البيض مفيد لصحتك

4. بياض البيض المسلوق

البروتين من بياض البيض مفيد للغاية لصحتك، لأنه يساعد في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم، يمكنك أيضًا صنع فطائر البيض، والتي تتم عن طريق خلط الخضراوات وبياض البيض.

5. السلامي مع الخس

يحتاج مرضى السكر إلى الاعتماد على وجبات خفيفة من البروتين بدلاً من الكربوهيدرات، لذا فإن السلامي (الدجاج أو الديك الرومي) هو وجبة خفيفة رائعة تصل إلى حوالي 80 سعرا حراريا، أضف بعض الخس المحتوي على الألياف اليه.

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6. عصائر الفاكهة

يمكن لمرضى السكر تجربة عصائر الباباي، أو الفراولة، أو الجريب فروت، للتحكم في وزنهم والحصول على بعض العناصر الغذائية الصحية، احرص على تناول الفواكه التي تحتوى على نسبة منخفضة من السكر.

7. الفستق

يساعد على خفض مستويات الكولسترول السيئ، ولا يزيد من مستويات السكر في الدم.

8. البسكويت الخالي من السكر

البسكويت الخالي من السكر متوفر على نطاق واسع في كل متجر، يمكن تناول من 3 إلى 4 من قطع من هذا البسكويت في وقت واحد.

9. الجبن منزوع الدسم

غني بالبروتينات، ويحتوى على نسبة منخفضة جدًا من السكر، يساعد الجبن في تحسين مستويات الطاقة لديك، وهو اختيار آمن للوجبات الخفيفة.



.زبدة الفول السودانى

10. زبدة الفول السوداني على الخبز

زبدة الفول السوداني هي واحدة من أفضل الخيارات لتناول وجبة خفيفة لمرضى السكري، فهى توفر الجرعة اللازمة من الدهون المشبعة، وكذلك ثروة من البروتينات للتخلص من الجوع يمكنك تناول زبدة الفول السوداني مع قطعة خبز أو اثنتين لتناول وجبة خفيفة غنية بالطاقة.

11. الفشار

على الرغم من أنه قد يبدو وكأنه طعام غير صحي، إلا أن الفشار غذاء صحي خفيف كامل الحبوب، ويعتبر أحد أفضل الوجبات الخفيفة لمرضى السكري، منخفض في السعرات الحرارية، يمكن أن يساعد الفشار في التحكم في الوزن، ومستويات السكر في الدم، تناول كوبًا واحدًا من الفشار كوجبة خفيفة.

12. الحمص

يعد مصدراً جيداً للبروتين والألياف، فهو مفيد لصحتك العامة، ويساعد في منع تطور مرض السكري، نظرًا لقدرته على ضبط مستويات السكر في الدم.

بعض الوجبات الخفيفة الصحية الأخرى التي يمكنك أخذها بعين الإعتبار هي الزبادي، وسلطة التونة، والأفوكادو.