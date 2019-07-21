شكرا لقرائتكم خبر عن أقرص ولا لولب.. ما تحتاجين إلى معرفته عن وسائل منع الحمل وآثارها الجانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك وسائل منع الحمل الدائمة التى تستخدم بصورة مستمرة لضمان منع الحمل، ولكن إذا لم تتوافر فهناك ما يعرف باسم وسائل منع الحمل المؤقتة، ويوجد بالفعل نوعان من وسائل منع الحمل الطارئ يمكن استخدامها لمنع الحمل وهى اللولب الطارئ وفي صباح اليوم التالي حبوب منع الحمل.

ذكر تقرير موقع "health" أنه من المفترض أن تستخدم المرأة وسائل منع الحمل الطارئة في أقرب وقت ممكن بعد ممارسة الجنس دون وقاية، فمثالا هناك نوع من الحبوب يستخخدم في غضون ثلاثة أيام (72 ساعة) من ممارسة الجنس غير المحمي، في حين يمكن استخدام حبوب أخرى في غضون خمسة أيام (120 ساعة) وذلك حسب توصيات الطبيب فى حال الحاجة إلى استخدامه.



وسائل منع الحمل الطارئة

هل تؤثر وسائل منع الحمل الطارئة على الخصوبة

لا يوجد دليل على أن تناول حبوب منع الحمل فى الصباح ولو عدة مرات، سيؤثر على خصوبتك أو يقلل من فرصك في الحمل في المستقبل، ولكنها تعمل فقط على تأخير إطلاق البويضة، وهذا يعني أن الحيوانات المنوية المنتظرة في قناة فالوب لن تكون قادرة على تخصيب البويضة، وهذا مشابه لحبوب منع الحمل المنتظمة، والتي تعمل أيضًا عن طريق منع إطلاق البويضة.

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تأثير حبوب منع الحمل الطائرة على الخصوبة

الآثار الجانبية لوسائل منع الحمل الطارئة

جميع الأدوية تأتي مع آثار جانبية محتملة، لكن هذا لا يعني أن كل شخص سيختبرها بنفس الطريقة تمامًا، الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هي الصداع والغثيان وآلام البطن والفترات المؤلمة، وقد تعاني النساء أحيانًا من فترات متأخرة وإذا حدث ذلك، يجب عليك إجراء اختبار الحمل أو التحدث إلى الطبيب، وإذا أصبت بالمرض (والتقيؤ) في خلال الساعات الثلاث الأولى بعد تناول حبوب منع الحمل فى الصباح، ستحتاجين إلى العودة إلى الصيدلية وأخذ واحدة أخرى على الفور.