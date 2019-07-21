الصين تعلن عدد المصابين باضطراب الألعاب الإلكترونية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الصين عدد المصابين باضطراب الألعاب الإلكترونية، وأصدرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تقريرا عن توافق للخبراء بشأن الوقاية من اضطراب الألعاب الإلكترونية وعلاجه، بعد أن أدرجته منظمة الصحة العالمية كمرض جديد في أواخر مايو المنقضي.

وأوضح التقرير أن متوسط معدل انتشار المرض، أو نسبة الأشخاص الذين اكتشفت إصابتهم باضطراب الألعاب الإلكترونية، لا يزال عند نحو 5% من إجمالي عدد السكان، محذرا من أن الرجال والقاصرين أكثر عرضة للإصابة بهذه الاضطرابات، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

اضطراب الألعاب الإلكترونية

وتماشيا مع تعريف منظمة الصحة العالمية، حدد التقرير اضطراب الألعاب الإلكترونية بأنه لعب غير قابل للسيطرة عليه ومتواصل لألعاب الفيديو والكومبيوتر، لدرجة أن السلوك يحتل أولوية عن الاهتمامات والأنشطة اليومية الأخرى، ويتواصل ويتفاقم رغم التداعيات الخطيرة، إذ يؤثر إدمان ألعاب الفيديو على الصحة البدنية والنفسية والأداء الاجتماعي للأشخاص.

ودعا الخبراء في التقرير إلى تضافر جهود العائلة والمدرسة والمجتمع لرعاية الشباب ورفع الوعي العام، فيما حث الممارسين الطبيين على توخي الحذر إزاء التشخيص والعلاج.

وتضم الصين أكبر مجتمع للإنترنت في العالم، بتعداد يصل إلى 829 مليونا، بينما بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية الصينية 248 مليار يوان (36 مليار دولار أمريكي) في 2018.