شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تبطئ من معدل ضربات القلب بالتمرينات الرياضية..وما هو المعدل الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يتسبب ممارسة النشاط الرياضي المعتدل إلى القوي في انخفاض معدل ضربات القلب عند الشخص العادي

وحسب تقرير الموقع الطبى " WebMD" فأن أفضل الأشياء التى تخفض معدل ضربات القلب هي التمرينات الرياضية التي تقوي القلب والرئتين، مما يسمح بدخول مزيد من الأكسجين للجسم، وأهمها المشي السريع والركض والتزلج والسباحة وركوب الدراجات والتجديف.

معدل ضربات القلب أثناء الراحة هو عدد المرات التي ينبض فيها القلب كل دقيقة عندما يجلس المرء أو يستلقي، و للعثورعلى معدل ضربات القلب أثناء الراحة توصي جمعية القلب الأمريكية بأن يضع الشخص إصبعًا أو إصبعين على نقطة النبض داخل الرسغ أو الكوع أو جانب الرقبة أو أعلى القدم، ثم يحسب عدد النبضات في 60 ثانية.

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عادة ما يتراوح معدل ضربات القلب أثناء الراحة بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة، على الرغم من أن عوامل مثل حجم الجسم واستخدام الدواء يمكن أن ترفع أو تخفض هذا المعدل.



كيفية تخفيض معدل ضربات القلب

وبشكل عام، فقد يشيرانخفاض معدل ضربات القلب إلى الصحة الجيدة للشخص، ومع ذلك، فإن معدل ضربات القلب المنخفض للغاية، مثل أقل من 40، هوأحد أعراض حالة خطيرة تسمى بطئ القلب، والتي تتطلب عناية طبية فورية، وبالمثل فإن معدل ضربات القلب المرتفع باستمرار هو أحد أعراض حالة خطيرة تسمى عدم انتظام دقات القلب.