شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى متلازمة الصدمة السمية التى تصيب النساء؟.. تعرف على علاماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أنك قد لا تكون قد عانيت من متلازمة الصدمة السمي " Toxic Shock"، إلا أن هذا العرض يصيب السيدات وبشكل خاص صغار السن على الرغم من أنه يمكن أن يؤثر على أي شخص في أى عمر.

ما هي متلازمة الصدمة السمية

متلازمة الصدمة السمية هى الحالة التى تنتج عن السموم التي تنتجها بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، هذه البكتيريا تعيش على الجلد على أي حال ، ولكن إذا تصبح أعمق داخل الجسم، وبالتالى تكون قادرة على إطلاق السموم الضارة التي يمكن أن تؤثر على وظيفة الجهاز المناعى بالجسم.

هذه الحالة نادرة، حيث يقدر أن حوالي 40 شخصًا يتم تشخيصهم كل عام وفقًا لـتقرير موقع " NHS England"، ومع ذلك، يمكن أن تكون مهددة للحياة عندما لا يتم علاجها على الفور.



متلازمة الصدمة السمية

أسباب الإصابة بمتلازمة الصدمة السمية

على الرغم من أن تلك الحالة يمكن أن تؤثر على أي شخص ويمكن دخول البكتيريا من خلال أي جرح، إلا أنه مرتبط أكثر شيوعًا باستخدام السدادات الطبية عند النساء، وعلى الرغم من عدم معرفة السبب بارتباطهم معا، إلا أنه يُعتقد أن الاستخدام المطول للسدادات القطنية حيث توجد البكتيريا، يمكن أن يتسبب في دخولها مجرى الدم عبر الرحم أو جروح صغيرة في جدار المهبل.

بينما من المحتمل أن تكون السدادات القطنية هي السبب، إلا أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمتلازمة السمية الصدمية، حيث قد تؤدي الحروق أو اللدغات أو الجروح الجراحية أو الولادة أو حتى وسائل منع الحمل الأنثوية فى حدوث العدوى، في حين أن العدوى بالمكورات العنقودية أو العقدية ، مثل الالتهاب الخلوي قد تزيد أيضا من خطر الإصابة.



اعراض الصدمة السمية

أعراض الصدمة السامة

الأعراض واضحة إلى حد ما، لأنها غالبا ما يكون لها آثار جسدية وقد تشمل:

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ارتفاع في درجة الحرارة أو الحمى.

الشعور بالمرض.

أعراض (مثل الصداع أو السعال أو التهاب الحلق أو التهاب العضلات أو قشعريرة).

الإسهال.

طفح جلدي يمكن أن يشخص على أنه حروق الشمس.

الدوخة أو الإغماء.

الارتباك.

صعوبة في التنفس.

النعاس.

آلام أسفل البطن عند النساء.