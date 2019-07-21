إنفوجراف.. الإبر الصينية تعالج آلام الأسنان وضعف الخصوبة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد الإبر الصينية إحدى أهم تقنيات الطب الصيني التقليدي، حيث توضع في نقاط معينة بالجسم لتخفيف الألم وعلاج بعض الأمراض، وانتشرت في معظم أنحاء العالم مؤخرا رغم ظهورها منذ آلاف السنين.
ويزخر عالم الصحة في الصين بعديد من الأمراض التي تعالجها الإبر الصينية، مثل آلام الظهر والصداع والضغط العصبي وآلام العضلات والأوتار والتهاب المفاصل وغيرها الكثير، عبر جلسات علاج مدة كل واحدة منها 40 دقيقة.
من خلال الإنفوجراف التالي نرصد أبرز الأمراض التي يتم معالجتها عن طريق الإبر الصينية..
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