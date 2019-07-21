شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التجلط الذى يحدث فى الأوردة العميقة.. ومن هم فى دائرة الخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينذرتجلط الأوردة العميقة بتكوين جلطة في الوريد العميق بالجسم، وعادة ما يكون ذلك فى الساق، ويمكن لعوامل مثل تناول حبوب منع الحمل، أو زيادة الوزن أو التدخين أن تزيد من خطر الإصابة.

ما هو تخثر الوريد العميق

يحدث تجلط الدم عندما تتشكل جلطة في الدم وتمنع الأوعية الدموية، وفي حالة حدوث جلطة دموية داخل الوريد الرئيسي، تُعرف الحالة باسم تجلط الأوردة العميقة التى تكون أكثر شيوعا في الساقين أو داخل الحوض.

تخثر الوريد العميق وفقا لتقرير موقع netdoctor" ليس خطيرًا على الدوام، ولكن تصبح الحالة خطيرة فقط أوحتى قاتلة، إذا أصبحت جلطة الدم كبيرة بما يكفي لإحداث انسداد داخل أهم الأوردة الكبيرة في الجسم، وخاصة تلك التي تنقل الدم من القلب إلى الرئتين.

إذا كانت الأوردة العميقة في الساقين والحوض كبيرة، لذلك يمكن أن تتشكل جلطات كبيرة الحجم، مما يجعلها تشكل خطورة واضحة إذا تحركت.



تجلط الاوردة العميقة

من هم في خطر الإصابة بجلطات الاوردة العميقة

يصاب واحد من كل ألف شخص بجلطات الأوردة العميقة كل عام، ويحدث معظمها نتيجة لعدد من العوامل،التي قد تسهم في زيادة فرص الاصابة بجلطات الأوردة العميقة ومن بين العوامل التي تزيد من خطر الإصابة ما يلي:

التدخين.

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الأشخاص فوق سن الـ 40.

تناول حبوب منع الحمل أو العلاج التعويضي بالهرمونات.

الحمل.

زيادة الوزن.

الخضوع لعملية جراحية كبيرة مؤخرا.

أن تكون غير متحرك في رحلة لأكثر من 6 ساعات.

وجود سرطان بالجسم.

هناك أيضًا بعض الحالات الطبية والوراثية المرتبطة بزيادة ميل الدم إلى الجلطة ولكنها نادرة ما تحدث.