إنفلونزا الصيف.. الداء في الماء والتكييف ونوافذ السيارات

يعاني الكثيرون من إنفلونزا أو نزلات البرد في فصل الصيف، ومسبب المرض في الأوقات الحارة هو نفسه مسبب المرض في فصل الشتاء؛ والذي يتمثل في العدوى الفيروسية.

وذكرت مجلة "جيزوندهايت.دي" الألمانية، نقلا عن خبراء الصحة، أن سبب الإصابة بالإنفلونزا في الصيف يرجع إلى بعض العادات الخاطئة، مثل تعرض الجسم الساخن لتيارات هواء شديدة من مكيف الهواء أو عند فتح نوافذ السيارة، وهو ما يعمل على جفاف الأغشية المخاطية، كما أن المشروبات الباردة للغاية يمكن أن تساعد على جفاف الأغشية المخاطية.

ومن الأسباب الأخرى للإصابة بالإنفلونزا حصول الجسم على كمية قليلة من السوائل، والتعرض لحمامات الشمس لفترة طويلة.

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وتظهر أعراض إنفلونزا الصيف على شكل حمى واحتقان في الحلق وسيلان الأنف والصداع وألم في الأذن والإسهال أو القيء والشعور بالتعب والإرهاق.

وفي الغالب تختفي إنفلونزا الصيف بعد بضعة أيام، كما أنها ليست خطرة، ولكن لا ينبغي الاستهانة بها على أي حال من الأحوال، ويلزم الشخص المصاب أن يعطي جسمه بعض الراحة، والتي يحتاج إليها أكثر من أي شيء آخر.

ومن العلاجات المنزلية التي يمكن من خلالها تخفيف الأعراض بالأنف استعمال الحمام الملحي، والذي يعمل على تهدئة الأغشية المخاطية وتطهيرها.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن النظام الغذائي الغني بالفيتامينات يساعد على تقوية جهاز المناعة والتخلص من الإنفلونزا بأسرع وقت ممكن، ويمكن أيضا تناول مغلي الزنجبيل وشاي البابونج.

وقدمت المجلة الألمانية هذه التوصيات لتجنب الإصابة بإنفلونزا الصيف وهي: عدم شرب الماء البارد جدا، وتجنب تيارات الهواء البارد جدا الناتجة عن أجهزة التكييف، وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، وممارسة الرياضة، وعدم ارتداء ملابس مبللة، وإمداد الجسم بالأطعمة الغنية بالفيتامينات، خاصة فيتامين "سي".