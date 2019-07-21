شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة جراحات السمنة تحتاج إلي خبرة جراح ماهر.. الدكتور أحمد السبكي يؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إعادة جراحات السمنة مرة أخرى أصبح ممكناً، خاصة بعد فشلها في المرة الأولى أو بعد إجراءها بالطرق القديمة ولم تأت بنتائجها، ولكن لابد من توافر العديد من الشروط أهمها أن تتم على يد جراح ماهر ذو خبرة طويلة في هذا النوع من العمليات.

هذا ما أكده الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحة السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، من خلال التقرير التالي، موضحاً أحدث الطرق المستخدمة للقضاء على المشاكل الناتجة عن إجراء جراحات السمنة القديمة أو التقليدية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي في حديثه لـ ”الخليج 365” إن إعادة جراحات السمنة تتطلب خبرة ومهارة كبيرة جدا، لأن الوضع التشريحي والفسيولوجي الموجود بالبطن قبل إجراء أي عمليات جراحية هو وضع مثالي جدا وتشريحي معروف بكل تفاصيله لدى الجراح الذي يجري عملية جراحة سمنة للمرة الأولى.



لماذا تحتاج إعادة جراحات السمنة إلي جراح ماهر؟

واستطرد حديثه إن الأمر يختلف تماما عندما يجري الجراح عملية جراحة سمنة بهدف تصحيح عمليه قديمة تم إجراؤها من قبل، لأنه يكون هناك التصاقات خاصة في العمليات التي تم إجراؤها بدون خبرة قوية، لاسيما إن هناك بعض الطرق المعروفة لدى الأطباء ذوي الخبرة لمنع حدوث التصاقات ومنها غلق العملية بمنديل البطن فيمنع حدوث التصاقات بين العملية وبين الأمعاء والكبد أو الأنثى عشر.

* الهارمونيك والتخلص من الالتصاقات:

وفي السياق نفسه، أشار إلي إنه يتعامل مع وجود التصاقات في العمليات القديمة عن طريق جهاز الهارمونيك أو مشرح الموجات الصوتية، والذي يستطيع من خلاله إزالة أي التصاقات دون حدوث أي نزيف أو ارتشاح وهو وسيلة أمنة ونتيجته مضمونة 100%، وبالتالي نستطيع التعديل في العمليات كما نريد حسب كل حالة فعلى سبيل المثال يمكن التعديل على عمليات التكميم القديمة أو تحويل التكميم إلي عملية تحويل مصغر للمعدة، وكذلك يمكن تحويل التكميم إلي عملية ساسي، ويمكن تحويل تدبيس المعدة إلي تحويل مصغر، ويمكن إزالة حزام المعدة وتحويله إلي تكميم أو ساسي أو تحويل مصغر، حتى عمليات تحويل المسار القديم يمكن تحويلها إلي تحويل مسار مصغر.



4 مميزات لجهاز الهارمونيك

وأكد إن جميع العمليات يمكن تحويلها إلي عملية تحويل مصغر للمعدة باعتبارها العملية الأقوى، وطالما أننا نتعامل مع عملية لم تحقق النتائج المرجوة منها، فلابد من إجراء عملية مضمونة النتائج.

* اختلاف الأدوات المستخدمة في إعادة عمليات جراحة السمنة:

وأشارالدكتور أحمد السبكي إلي إن الأدوات التي تستخدم في إجراء عملية جراحة السمنة للمرة الأولى تختلف تماماً عن الأدوات التي تستخدم في إعادة جراحات السمنة القديمة، فهي أدوات حديثة لها تكنولوجي خاص نستطيع من خلاله قياس سمك الأنسجة، قبل القيام بالعزل أو القص أو الغلق، وذلك لمنع حدوث تسريب أو نزيف، هذه الأدوات تسمى ( باور جي إس تي) وهي أمريكية الصنع وهي مخصصة لتحقيق عنصر الأمان في جراحة السمنة ومنع حدوث أي مضاعفات بعد إجراءها.



3 اختلافات في الأدوات المستخدمة في إعادة جراحات السمنة

وشدد الدكتور أحمد السبكي على إن إعادة جراحات السمنة تتطلب خبرة جراح متمرس قادر على التعامل مع كل الظروف الموجودة وأجرى حالات كثيرة من هذا النوع من الجراحات حتى يكون الأمر بالنسبة له سهل مثله مثل إجراء الجراحة للمرة الأولى.

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