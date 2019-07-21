شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتعامل مع الطفل بعد عملية استئصال اللوزتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استئصال اللوزتين من أبرز العمليات الجراحية التى يتعرض لها الأطفال وذلك نتيجة الالتهاب الشديد فى اللوزتين مما يسبب ألم وصداع وارتفاع فى درجة الحرارة، لذلك ينصح الأطباء باستئصالهم فى حالة التعب الشديد.

وحسب ما ذكره موقع momjunction فأن هناك بعض النصائح التى يجب أن تتبعها الامهات مع أطفالهن بعد إجراء عملية استئصال اللوزتين وهى:



اللوز

1:ينصح بتناول الأدوية التى يصفها الطبيب فى مواعيدها المضبوطة سواء المسكنات أو المضاد الحيوى.

2: الاهتمام بتناول السوائل ومنها المياه والمثلجات حيث أنها تساعد على انقباض الأوعية الدموية .

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3: ينصح بالالتزام بالراحة وعدم القيام بأى مجهود حتى لا تتعرض لمضاعفات تؤثر على الصحة.



طفلة

4: إعطاء الطفل الأطعمة الخفيفية التى يسهل بلعها ومنها الأطعمة المسلوقة أو المهروسة والزبادى والشوربة.

5:ينصح بإعطاء الطفل الحلوى المثلجة أو الباردة مثل الأيس كريم والجيلى والأرز باللبن والمهلبية.

6: ينصح الأمهات بتشجيع الطفل على تناول العسل الابيض حيث يحتوى على بعض الخصائص والفيتامينات التى تعمل على التئام الجروح كما أنه يعمل على تسكين الألم.