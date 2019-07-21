شكرا لقرائتكم خبر عن عشان متقلقش..5 أسباب شائعة لألم الصدر أثناء ممارسة تمرين الجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الصدر الذى يحدث أثناء الجرى وفقا لتقريرموقع " womenshealthsa" قد يكون له أسباب متعددة، وعلى الرغم من أنه من المهم عدم تجاهل الألم، إلا أن كل ألم الصدرأثناء الجرى أمر مثير للقلق.

ألم الصدرأثناء التمرين يمكن أن يحدث فى العدائين، وكذلك لدى الرياضيين الذين يتمتعون بحالة ممتازة، وهناك العديد من الأسباب المحتملة التى تمتد من الخفيفة إلى المهددة للحياة، لذلك من المهم لكل من يمارس التمرين أن يكون قادرًا على التعرف على العلامات والأعراض التى تشير إلى أن ألم الصدرأو الضغط أثناء الجرى هو علامة على خطورة محتملة قضية مثل أمراض القلب أو الربو .



الم الصدر

فيما يلى الأسباب الخمسة الأكثر شيوعًا لإصابة صدرك أثناء الجرى:

1. جديد على الركض قد يكون الدخول فى روتين جديد للركض السبب فى ألم صدرك، وقد يكون التنفس الشديد أثناء الجرى مؤلمًا فى البداية، ولكن عادة ما تختفى السلالة مع ممارسة متسقة.

2. تشنج العضلات فى صدرك

تمامًا مثل العضلات الموجودة فى ساقيك، فإن العضلات بالقفص الصدرى تكون عرضة أيضًا للتشنج أثناء الجرى، هذا الألم الحاد الشديد قد يتفاقم مع الحركة، وقد يكون الجفاف السبب وراء التشنجات.



الجرى

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3. لديك حرقة فى المعدة

التوترالمتزايد داخل البطن يؤدى إلى إصابة العضلة العاصرة للمريء بالاسترخاء، مما يساهم فى حرقة المعدة والشعور بألم فى الصدر.

4. وجود مشكلة فى الرئة مثل الربو

هناك بعض المشكلات الرئوية المختلفة التى يمكن أن تسبب الألم أثناء الجرى، والأكثر شيوعًا هو الربو، ويمكن أن يساعد الدواء قبل التمرين فى الوقاية من نوبة الربو الناجمة عن التمرين.

5. تعاني من مضاعفات في القلب

مثل أمراض القلب أو الأزمات القلبية أو الذبحة الصدرية التى تسبب نقص فى إمدادات الدم التى يمكن أن يؤدي إلى ألم في الصدر عند ممارسة الرياضة، وتُعرف هذه الحالة باسم "الذبحة الصدرية"، ويجب حلها بعد بضع دقائق من الراحة.