نصائح للسيدات بعد الولادة إلى 15 يوماً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يوليو 2019 01:35 مساءً - تتحير الكثير من الأمهات حديثات الولادة بين نصائح المقربين لهن حول الرعاية الصحية لهن وللرضيع وما هو الأفضل؟ فهناك الكثير من الأقاويل المختلفة بين الأطباء أيضاً،

لذلك يقدم الدكتور هاني عصام استشاري أطفال وحديثي الولادة، بعض النصائح للأمهات بعد الولادة إلى 15 يوماً .

الرضاعة :

من أول يوم للولادة إلى 3 أو 5 أيام يصبح أغلب بكاء الطفل سببه الجوع؛ لأن حليب الأم لم ينزل بسهولة إلا بعد هذه الأيام القليلة، وبالتالي العلاج الوحيد هو الرضاعة.

يقول "استشاري الأطفال" لكل أم عند تأخر اللبن؛ عليك وضع طفلك على ثديك للرضاعة بدون الشعور بالملل، مع الحرص على إكثارك من تناول الحلبة كمشروب ونصف كيلو لبن على الأقل يومياً .

احرصي على تناول الخضروات الورقية مثل الجرجير أو المقدونس، منعاً للإصابة بإمساك ما بعد الولادة .

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عليك إرضاع طفلك كل نصف ساعة، ومجرد أن يأخذ أول نزول للبن وهو ما يسمى بالسرسوب، فهو يعتبر مضاداً حيوياً طبيعياً ينزله الله عز وجل في ثدي الأم؛ لكي يقوي مناعة الطفل، كما أنه يساعد الطفل على التخلص من البراز الأسود، وجميع ألوانه أصفر أو أخضر أو سائل أو خرز، والطبيعي أن الطفل يمكن أن يتبرز من مرة إلى 7 مرات يومياً.

الوزن زائد :

أضاف "استشاري الأطفال" أن حلمة ثدي الأم ليس لها علاقة بالرضاعة سواء الأم أكثر نحافة أو لديها سمنة أو وزن زائد، كل هذا ليس له علاقة بلبن الأم، فجميع النساء يمكنهن الرضاعة الطبيعية .

وحذر الأمهات من إعطاء طفلها أياً من النساء الأخريات، إلى حين نزول اللبن؛ لأن الطفل يمكن أن يصاب ببعض المشاكل الصحية أبرزها التلوث .

عدد الرضعات :

يأخذ الطفل رضعة أو اثنتين جلوكوز عند الولادة إلى أن تنتبه الأم من البنج، وعندها عليها إرضاع الطفل خلال ساعتين من بعد الولادة؛ لكي يحدث التلامس بين الأم والطفل، عليك إرضاع الطفل أول 10 أيام كل ساعة أو اثنتين أو ثلاث حسب الطفل، على الأقل مدة دقيقتين في الأيام الأولى مع تكرار المحاولة مرة أو اثنتين أو ثلاث مرات إلى أن يعتاد الطفل على الرضاعة الطبيعية .