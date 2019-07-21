أضرار الوجبات السريعة على الطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يوليو 2019 01:35 مساءً - انتشر في الآونة الأخيرة تزايد الإقبال على تناول الوجبات السريعة، ويرجع ذلك لكثرة الترويج والإعلانات لها، فهي تجذب الكبار قبل الصغار، كما أنها سريعة التحضير ومتوفرة في جميع الأحوال والأماكن.

الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية تحذر من تناول الوجبات السريعة وتوضح أضرارها من خلال هذه السطور.....

السمنة :

فالوجبات السريعة مليئة بكميات كبيرة من الدهون غير الصحية والسعرات الحرارية العالية، وهي تساعد على إكساب الوزن بصورة كبيرة وسريعة، كما أن السمنة تعتبر البوابة الرئيسة لبعض الأمراض.

أمراض القلب والشرايين :

فنسبة تلك الدهون المرتفعة تساعد على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، والذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين

اضطراب الجهاز الهضمي :

فهي تساعد بشكل كبير على تقرح المعدة وعسر الهضم، فتلك الوجبات السريعة لا تحتوي على قيمة غذائية سليمة .

هشاشة العظام :

فقد أثبتت الكثير من الدراسات أن الوجبات السريعة تساعد بشكل كبير على حدوث هشاشة في العظام خصوصاً مدمني تلك الوجبات، فهي تفتقر للكثير من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى المياه الغازية والتي تمنع امتصاص الكالسيوم في الجسم وهو مهم لبناء العظام.

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الاكتئاب :

الوجبات السريعة غنية بالدهون والسكريات التي بدورها تؤثر على الوظائف المعرفية للدماغ، مما يجعلها تؤثر على العواطف والمشاعر في المخ فتسبب أمراض الاكتئاب، وإن أحد الأبحاث الحديثة كشف أن المستهلكين للوجبات السريعة أكثر عرضة بنسبة 51% للإصابة بالاكتئاب من أقرانهم الذين لم يقبلوا على تناول الوجبات السريعة.

الحد من أضرار الوجبات السريعة :

يجب الحفاظ على التنوع في الغذاء بشكل صحي وسليم.

يجب الاهتمام بالنظافة الشخصية للأطفال وخصوصاً قبل الأكل وبعده.

يجب الاهتمام بجعل الطفل ممارساً للرياضة بشكل دوري ومنتظم حتى تحافظ على نموه السليم.

الاهتمام بشكل خاص بضرورة أن تحاول الأم أن تحبب الطفل بتناول الخضراوات والفاكهة في النظام الغذائي له.