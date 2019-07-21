شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك علاقة بين الصلع عند الرجال وقدراتهم الجنسية؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نسمع كثيرا أن الرجل الاصلع لديه قدرة جنسية عالية، ولكن ما هي حقيقة هذا الامر؟..هذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة وفقا لموقع "mayoclinc".

هرمون الذكورة "التيستوستيرون" هو المسئول الأول عن إتمام العلاقة الجنسية الجيدة، ولكن العديد من الدراسات الطبية الحديثة أكدت أن الرجل الذى يعانى من الصلع فى الرأس لديه قدرة جنسية عالية، وسبب فى ذلك سيطرة هرمون الذكورة على نمو الشعر نتيجة لزيادة نسبته فى جسم الرجل، وهذا هو السبب وراء تمتع الرجل بقدرة جنسية عالية.

كما أشارت بعض الدراسات أن هناك هرمونا آخر يدعى " الديهيدروتيستوستيرون " يؤثر على نمو الشعر نتيجة لزيادة إفراز هرمون الذكورة "التيستوستيرون" على جسم الرجل.

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ولذا فالرجال الذى يتمتعون بالصلع لديهم قدرة جنسية عالية، نتيجة لعدم تحمل بصيلات الشعر عند الرجل لقوة وزيادة إفراز هرمون الذكورة، ولذا فلا داعى للقلق من الرجل الأصلع لأنه لديه قدرة جنسية عالية جدا.

وأشار التقرير أيضا إلى أن بعض الرجال تذهب للبحث عن حل فى الصلع ويرغبون فى زراعته ولكن جميع الدراسات الطبية أكدت أنهم يستخدمون أدوية مضادة لهرمون الذكورة، وهذا الأمر يتسبب فى ضعف قدراتهم الجنسية نتجة لحدوث لخبطة فى هرمونات الجسم.