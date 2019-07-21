شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى هيخسسك 2 كيلو فى الأسبوع.. اعرفوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرغبة فى التخلص من الوزن الزائد يعد من أهم الأمنيات التى يسعى لتحقيقها الكثيرون، ولذا يجب اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن يساهم بشكل كبير فيتحقيق هذه الأمنية، وذلك وفقا لموقع "healthline".

تنظيم الطعام بالاضافة إلى تحديد مواعيد ثابتة له تعد من أهم النصائح التى تساهم فى تحقيق هدف الوصول للوزن الصحى والمثالى، ولذا يجب على الأشخاص الراغبين فى الحصول على وزن صحى اتباع هذه النصائح بالإضافة إلى القيام بتناول الطعام الصحى المتوازن.

-وجبة الإفطار..

فنجان صغير من القهوة السادة+ 4 معالق من الفول بالزيت الزيتون + قطعة من الجبن القريش + نصف رغيف خبز بالردة + طبق من السلطة الخضراء + وبعد مرور ساعتين يجب عليك تناول ثمرة من الفواكه الحارقة للدهون كالتفاح او الأناناس.

-وجبة إضافية فى حالة الشعور بالجوع..

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كوب من الشاى الأخضر غير المحلاة.

-وجبة الغداء..

طبق من السلطة الخضراء أو الخضار النى فى نى + شريحة من الحم أو قطعة من الدجاج المشوى أو المسلوق + 5 معالق أرز أو مكرونة أو نصف رغيف خبز بلدى.



-وجبة العشاء..

كوب من الزبادى خالى الدسم + طبق سلطة خضراء أو ثمرة من الفواكه.