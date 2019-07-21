إنفوجراف.. وصفة صينية لعلاج الجلطة الدماغية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتل الجلطة الدماغية المركز الثالث في أسباب الوفاة في العالم، وأول أسباب العجز عند البالغين، وتعرف بأنها خلل مفاجئ في تدفق الدم للدماغ، لانسداد أوعية دموية أو تخثر للدم إثر تراكم الدهون.

الإنفوجراف التالي يستعرض معلومات عن الجلطة الدماغية، ويقدم وصفة من الطب الصيني القديم لعلاجها من خلال 7 خطوات..



