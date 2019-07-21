- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتل الجلطة الدماغية المركز الثالث في أسباب الوفاة في العالم، وأول أسباب العجز عند البالغين، وتعرف بأنها خلل مفاجئ في تدفق الدم للدماغ، لانسداد أوعية دموية أو تخثر للدم إثر تراكم الدهون.
الإنفوجراف التالي يستعرض معلومات عن الجلطة الدماغية، ويقدم وصفة من الطب الصيني القديم لعلاجها من خلال 7 خطوات..
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. وصفة صينية لعلاج الجلطة الدماغية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.