جدة "أسطورية" من روسيا تجوب العالم في الـ 90 من عمرها باحثةً عن المغامرة

يحلم الكثير منا بالسفر حول العالم وزيارة أماكن جديدة والتعرف على ثقافات مختلفة وتذوق أشهى الأطعمة، ولكن لسوء الحظ فإن الروتين، المسؤوليات، العمل، وقلة الأموال تعد من الأمور التي تعيق تحقيق ذلك الحلم الذي استطاعت الجدة يلينا يروفا تحقيقه وهي في الـ90 من عمرها تاركة وراءها كل المخاوف فقط باحثة عن المغامرة.

يلينا يروفا، روسية من مدينة كراسنويارسك وهي بلدة صغيرة في مقاطعة موسكو، الجدة التي تخطى عمرها الـ90 عاما تجوب العالم من معاشها الشهري، بحسب موقع "فان بيدج" الإيطالي.

لطالما قدمت الجدة يلينا التضحيات طوال حياتها ليحين الآن استغلال الوقت كما تحب خاصة أنها توقفت عن العمل في عمر الـ83، ومنذ ذلك الحين بدأت رحلة وجوب العالم دون حتى هاتف محمول فقط كاميرا وحقيبة ظهر.

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وشهدت الجدة يلينا أحداثا تاريخية مهمة خلال الـ100 عام الماضية منها بناء وانهيار جدار برلين إلى سقوط الاتحاد السوفيتي.

تتقاضى الجدة الروسية معاشا تقاعديا، تخصص منه نحو (155 دولارا) شهريا لتمويل رحلاتها حول العالم، إلى جانب زراعتها وبيعها الزهور وأعمال الخياطة.

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وبدأت الجدة يلينا في الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حكت عنها إيكاترينا بابينا التي التقيت بها خلال رحلتها إلى فيتنام وأخبرتها كيف قررت الجدة "الأسطورية" استثمار معاشها الشهري لتجوب العالم وزيارة الأماكن الرائعة وتذوق الأطعمة الغريبة وتكوين الصداقات.

كثيرة هي الدول التي زارتها الجدة يلينا منها: فيتنام، ألمانيا، بولندا، وجمهورية التشيك، وتأمل في زيارة إيطاليا أو جمهورية الدومينيكان.

وأصبحت تلك الجدة أحد الوجوه المشهورة والمنتشرة على مواقع التوصل الاجتماعي الروسي التي يحبها ويتفاعل معها عدد من كبير من متابعيها الذين يرونها قدوة لهم.

وتمتلك الجدة يلينا الآن حسابا شخصيا على موقعي أنستقرام وفيسبوك يديرهما حفيدها وآخرون، وبالطبع ستزداد رحلاتها حول العالم نظرا لزيادة شهرتها.

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