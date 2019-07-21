زوجان يودعان الحياة بفارق 26 دقيقة في تركيا بعد قصة حب 70 عامًا

دقائق معدودات تلك التي شكلت الفارق الزمني بين وفاة زوجين تركيين تسعينيين، عاشا رفقة بعضهما البعض 70 عامًا، في ولاية أنطاليا، جنوبي البلاد، والزوجان ”راضية يلماز“ و“عبدالرحمن يلماز“، وافتهما المنية عن عمر ناهز 92 عامًا، بفارق 26 دقيقة بينهما.

وتجاوز الزوجان مصاعب الحياة وضعف الإمكانيات، ونجحا في تربية 11 من الأبناء، أنجبوا لهما 30 حفيدًا، وشكل ”راضية“ و“وعبدالرحمن“ مثالًا على الوفاء والإخلاص والتضحية للشباب وباقي الأزواج في الحي والعائلة.

وشهدت مراسم دفنهما، في قرية ”موريير“ بالولاية، مشاركة العشرات من الأشخاص سواءً من المقربين أو من سكان المنطقة.

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