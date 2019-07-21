دراسة تؤكد أن تناول علاج هرمون الذكورة يعرضك للإصابة بالنوبة القلبية

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الرجال الذين يتناولون علاج هرمون التستوستيرون "هرمون الذكورة" فى منتصف العمر أكثر عرضة بنسبة 21% للإصابة بنوبة قلبية، أو سكتة دماغية.

واكتشف الباحثون من خلال تحليل أكثر من 15.400 رجل فى بريطانيا أن هذا الهرمون يمكن أن يؤدى إلى مشاكل فى القلب تهدد الحياة فى أول عامين من استخدامه.

وقال التقرير إن العلاج البديل لهرمون التستوستيرون (TRT) يوصف للرجال الذين يعانون من هرمون التستوستيرون المنخفض بشكل غير طبيعى، والذى قد يكون له آثار ضارة على مستويات الطاقة والمزاج والجنس.

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وحللت جامعة ماكجيل فى مونتريال قاعدة بيانات كبيرة من السجلات الطبية الإلكترونية للمرضى المسجلين فى الممارسات الطبية ببريطانيا.

وكان المشاركون فى عمر 45 عامًا أو أكبر، مع مستويات هرمون تستوستيرون منخفضة، والتى يمكن تشخيصها طبياً على أنها قصور الغدد التناسلية، وتعرض مستخدمو بدائل هرمون التستوستيرون لمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 21% مقارنةً بغير المستخدمين، ولا سيما السكتة الدماغية أو النوبة الدماغية العابرة (TIA) أو احتشاء عضلة القلب.

وهذا يعنى أنه فى مجموعة الدراسة كان هناك 128 نوبة قلبية، أو سكتات دماغية إضافية بين مجموعة الرجال الذين تناولوا عقاقير التستوستيرون البديلة مقارنة بالرجال الآخرين، فى بحثهم، واقترح الباحثون أن السبب وراء ذلك هو أن هرمون التستوستيرون الإضافى المكتسب من خارج الجسم يزيد من احتمال تشكيل جلطات الدم، عن طريق التسبب في تكتل الصفائح الدموية معًا.

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وقالت الصحيفة يعانى عدد صغير من الرجال من آثار جانبية فورية لمكملات التستوستيرون، مثل حب الشباب، وتوقف التنفس أثناء النوم، والتورم فى الثديين أو الكاحلين.

الأطباء قلقون من أن مكملات التستوستيرون ، يمكن أن يحفز نمو خلايا سرطان البروستاتا، وكذلك تجلط الدم، ووفقًا للباحثين فإن الأدلة محدودة على الفوائد السريرية طويلة المدى للمكملات هرمون التستوستيرون لدى الرجال كبار السن.

وقال الدكتور كريستيل رينو، الذى قاد البحث، "إننا نوصى بشدة أن يتابع الأطباء بحذر عند التفكير فى وصف العلاج بالأدوية المحولة، وأن يناقشوا أولاً الفوائد والمخاطر المحتملة مع المرضى.

يضيف بحث الدكتور رينوكس نفسه إلى النتائج السابقة التى تشير إلى أن هذا الهرمون البديل، يزيد من مخاطر القلب، بما في ذلك الوفاة الناجمة عن أمراض القلب ،على سبيل المثال، في عام 2010، أوقف الباحثون دراسة عندما أظهرت النتائج المبكرة أن الرجال الذين يستخدمون هذه العلاجات يعانون بشكل ملحوظ من مشاكل فى القلب، مقارنة بالرجال الذين يستخدمون دواءً وهميًا.

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