أبحاث علمية تؤكد أن الإصابة بمرض "الزهايمر" قد تبدأ منذ سن الطفولة

ذكرت الأبحاث أن مرض الزهايمر قد يبدأ في الطفولة، حيث يرتبط هذا المرض بجين يسمى "APOE " ويأتي ذلك بأشكال متعددة، وما يقرب من ربع الأشخاص يحملون نسخة "E4".

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تبين أن حمل نسخة "e4" هذه يزيد عن ضعف خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى الشخص، في حين أن بعض الأشخاص المصابين به قد يكون لديهم خطر يصل إلى خمسة أضعاف.

وبينما يعتبر مرض الزهايمر مرضًا مسنًا، كشفت دراسة أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات والذين يحملون علامة واحدة في اختبار "e4" يسقطون في اختبارات الذكاء.

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وحذر باحثون من الولايات المتحدة من أن هذا يظهر أن "الآثار الضارة لـ APOE e4 تظهر قبل البلوغ" ، مما قد يؤدي إلى تدهور معرفي.

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وتم إجراء البحث من قبل جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد ، بقيادة الدكتور شاندرا رينولدز ، أستاذ علم النفس.

جدير بالذكر، يصيب الخرف 850 ألف شخص في المملكة المتحدة ، منهم 62% مصابون بمرض الزهايمر، وفقاً لجمعية الزهايمر، وفي الولايات المتحدة، يعاني 5.8 مليون شخص من هذه الحالة، التي من المقرر أن ترتفع إلى ما يقرب من 14 مليون بحلول عام 2050، حسب إحصائيات جمعية الزهايمر.

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