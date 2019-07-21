شكرا لقرائتكم خبر عن متى يتعرض الجسم لثبات الوزن؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند اتباع الحميات الغذائية المختلفة الهادفة للتخلص من الوزن الزائد، والتمتع بوزن صحي ورشاقة، يعاني البعض من ثبات الوزن بشكل غير مبرر ولا مفهوم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز الأسباب الصحية المسببة لهذا الامر بشكل كبير وفقا لموقع "health".

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن الاشخاص الذين يعانون من نقص فى بعض انواع الفيتامينات والمعادن فى الجسم يتعرضون لثبات ملحوظ فى الوزن رغم اتباعهم للحميات الغذائية الهادفة للقضاء على السمنة.

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ومن ضمن تلك العناصر والفيتامينات التالي:

-نقص نسبة فيتامين "أ" فى الجسم يتسبب فى تعرض الجسم للثبات لان عند تعرض الجسم لنقص هذا الفيتامين يتسبب فى هذا الامر فى حدوث لخبطة فى هرموناته واهمها هرمون الغدة الدرقية المسئولة عن نشاط وحيوية الجسم، ولذا يجب تناول الاطعمة الغنية به كالتونة والجزر والسبانخ والبطاطس.

-نقص عنصر الحديد يتسبب فى تعرض الجسم للثبات، وهذا الأمر يرجع لتعرض الكثير من الأشخاص بالإصابة بالأنيميا، وهذا هو السبب الرئيسى فى الإصابة بثبات الوزن.

-أوضحت العديد من الدراسات الطبية الحديثة إلى أن تعرض الجسم لنقص فى فيتامين "د" يتسبب فى ثبات الوزن، ولذا عليك الكشف عن هذا الأمر مع ضرورة تناول الأطعمة الغنية به وخاصة الألبان.