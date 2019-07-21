شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالبندق.. هيقوى مناعتك ويحميك من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المكسرات تعد من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز الفوائد التى تعم على جسم الإنسان فور تناول للبندق الذى يعد من أشهى أنواع المكسرات والغنى بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسمك، وفقا لموقع " Medicalnewstoday". فوائد البندق -يعمل البندق علي حماية القلب من التعرض لاي مشاكل صحية به، كانسداد في الشرايين او الجلطات، ولذا تناول لحفنة صغيرة يوميا من البندق يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، وتنظيم نسبة الكولسترول في الدم بشكل كبير. فوائد البندق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دلع جسمك بالبندق.. هيقوى مناعتك ويحميك من السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.