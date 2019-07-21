شكرا لقرائتكم خبر عن قلة النوم والضغط النفسى.. عوامل تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعرض أو الإصابة بأمراض القلب لها العديد من الأسباب التي يجب التعرف عليها لتجنب التعرض لهذا المرض، فنجد أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية كالضغوط يزداد فرص الإصابة بأمراض القلب لديهم بشكل كبير، ولذا خلال هذا التقرير التالى سنتعرف على العوامل التى تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، وذلك وفقا لموقع "healthline".

- أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن التعرض الدائم للضغوط النفسية يعد من أبرز العوامل المسببة للإصابة بأمراض القلب، نتيجة لارتفاع هرمون القلق والتوتر في الجسم.

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- يصاب الأشخاص المعرضون للأرق بأمراض القلب بشكل كبير، ولذا عليك تنظيم عدد ساعات النوم، والحد من الإصابة بأمراض القلب، ولذا عليك أخذ القسط الكافى من النوم يوميا وهو من 7 إلى 8 ساعات.

- هرمون الحمل يتسبب فى الكثير من الأحيان لارتفاع نسبة الإصابة بمشاكل القلب نتيجة للتعرض للإصابة ببعض الأمراض المزمنة كالسكر أو التسمم.

- الأشخاص المصابون بالذئبة الحمراء يتعرضون بشكل كبير للإصابة بأمراض القلب، لأنها تعد من أمراض الخلل المناعى التى يجب التعامل معها بحرص شديد تجنبا للتعرض أو الإصابة بأى مضاعفات.