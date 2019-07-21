تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معمول بالقشطة

المقادير

800 x جرام سميد (خشن)

800 x جرام قشطة (طازجة للحشو)

400 x جرام سمن

300 x جرام سكر (للحشو)

200 x جرام سكر

200 x جرام سميد (ناعم)

200 x جرام فستق (حلبى مطحون للحشو)

2 x معلقة كبيرة خميرة

1 x معلقة صغيرة محلب

½ x كوب لبن كامل الدسم (حليب)

الخطوات

يسخن الفرن الى درجة حرارة 220 مئوية.

فى وعاء كبير هنعجن السميد الناعم والخشن مع السمن والخميرة والمحلب و 200 جرام من السكر حتى نحصل على قوام رملى قليلا.

هنضيف الحليب السائل بالتدريج مع الإستمرار فى العجن حتى يصبح العجين كتلة واحدة ويكون قوامه صلب قليلا وليس من الضرورى استخدام كل كمية الحليب.

فى وعاء آخر هنخلط القشطة والسكر والفستق جيدا.

لتحضير المعمول للخبز يوجد طريقتين. من الممكن استخدام قوالب الكعك الصغيرة بحيث توضع طبقة من العجين بسمك قليل بحيث يرتفع العجين قليلا ليغطى جوانب القالب, وفوقها القليل من الحشوة ثم نضع طبقة آخرى علوية من العجين وتغلق أطراف العجين جيدا. وتكرر العملية حسب الحاجة.

أما الطريقة الأسهل فهى: نفرد نصف كمية العجين فى صينية 1 سم بحيث يغطى العجين جوانب الصينية.

نفرد خليط القشطة فوق العجين جيدا وبالتساوى.

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على ورق نايلون نفرد نصف كمية العجين المتبقية بقطر أكبر قليلا من قطر الصينية. ثم يقلب ورق النايلون فوق الصينية لوضع الطبقة العلوية من العجين.

بإستخدام سكين تغلق أطراف العجين جيدا لتحتوى الحشو.

يقطع المعمول حسب الرغبة باستخدام سكين حاد (مربعات أو مثلثات).

تدخل الصينية الفرن لمدة 35 دقيقة أو حتى يحمر الوجه قليلا. بالهنا والشفا.

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