تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشمش محشى بالقشطة

المقادير

20 x عدد مشمش (مجفف)

2 x معلقة كبيرة ماء زهر (البرتقال)

1 x كوب عصير برتقال

1 x كوب قشطة (طازجة)

¼ x كوب عسل نحل (اختيارى) الخطوات

فى حلة هننقع المشمش فى عصير البرتقال لحد ما يبقى طرى (حوالى ساعتين)

هنخلط القشطة مع ماء زهر البرتقال ونحشى بيها المشمش.

ممكن نرش على المشمش عسل النحل والفستق المبشور.. وبالهنا والشفا قد يهمك ايضاً: Advertisements طريقة إعداد وتحضير كوكيز الموز بالشوفان الصحي للرجيم طريقة إعداد وتحضيركيك الشوفان بالقرفة والمكسرات دايت :

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