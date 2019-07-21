تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قشطة دايت لحشو الحلويات

المقادير

6 x شريحة عيش توست

2 x معلقة كبيرة نشا

2 x كوب ماء

1 x معلقة صغيرة سكر (دايت)

1 x كوب لبن بودرة (خالى الدسم)

1 x معلقة كبيرة ماء زهر الخطوات

هنقطع اطراف التوست.

وهنضع كل المكونات على بعض فوق التوست ونتركة يدوب فيهم.

ممكن نضربهم فى الخلاط كلهم وممكن نترك بس التوست يدوب فى اللبن والماء مع السكر وماء الزهر ونقلب لما يدوب كويس. قد يهمك أيضًا : طريقة إعداد وتحضير حلاوة طحينية في المنزل طريقة إعداد وتحضيرتارت الفراولة بالكاسترد الشهي

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