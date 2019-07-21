تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معجون الفلفل الحار بالثوم

المقادير

20 x عدد قرن فلفل حامى (أحمر)

8 x معلقة كبيرة خل

8 x عدد فص ثوم

1 ½ x معلقة كبيرة زيت سمسم

1 x معلقة كبيرة سكر

½ x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبه) الخطوات

نضع الفلفل والثوم والخل والسكر وقليل من الملح في المطحنة الكهربائية ونخلط المكونات جيدا.

ثم نضيف زيت السمسم و نخلط المكونات مرة اخرى في المطحنة الكهربائية.

معجون الفلفل الحار بالثوم اصبح جاهز لأضافتة للأطباق الأسيوية. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير غراتان باذنجان بالجبن تعرفي على طريقة إعداد صينية الكفتة بالبطاطا والباذنجان

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