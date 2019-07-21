شكرا لقرائتكم خبر عن ببعض الحيل البسيطة.. احمى نفسك من زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأساليب والعادات اليومية التى تحافظ على ثبات الوزن دون زيادته، ويجب القيام بها تجنبا للسمنة، وخلال هذا التقرير التالى سنتعرف على أفضل هذه النصائح وفقا لموقع "webmed".

- يمكنك قبل تناول الطعام تناول كوب من الماء الفاتر، فهذه الخدعة تعمل على تقليل تناول كميات الأطعمة، وتساهم بشكل كبير فى ثبات الوزن بشكل ملحوظ، لذا عليك اتبعها.

- عليك تناول الأطعمة الصحية قليلة السعرات الحرارية، كطبق من السلطة الخضراء، قطعة من اللحوم قليلة الدسم المسلوقة أو المشوية، فهذه الطريقة فى الطعام تساهم فى التقليل من فرص الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن.

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- تقسيم وجباتك الغذائية إلى 5 وجبات، فهذه الحيلة تساهم بشكل كبير فى تناول كميات قليلة من الطعام على مدار اليوم مع ثبات الوزن.

- ممارسة رياضة المشى يوميا يساهم بشكل كبير فى التخلص والقضاء على فرص زيادة الوزن، لذا عليك اتبعها بشكل يومى لتجنب زيادة الوزن بشكل كبير.

- تناول ثمار الفواكه يوميا يقلل من فرص زيادة الوزن بشكل كبير، ويساهم فى تنظيم نسبة السكر فى الدم.