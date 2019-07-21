شكرا لقرائتكم خبر عن علامات بتقولك عندك نقص فى فيتامين "ب".. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيتامين "ب" يعد من أهم أنواع الفيتامينات التي يحتجها الجسم علي الاطلاق، وهذا الأمر يرجع لتحسن صحة الاعصاب بالجسم، ويساهم بشكل كبير في الحصول علي صحة أفضل بكثير مع تقليل فرص الاصابة بالأنيميا، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي بعض العلامات التي تنبئك بنقص هذا الفيتامين بالجسم، وذلك وفقا لموقع "health".

وأوضح التقرير أن النباتيين هم الأكثر عرضة للاصابة بنقص فيتامين "ب"، وذلك يرجع إلى أن الأطعمة الغنية به ليست خضروات بل اللحوم، ولذا الاشخاص النباتيون هم الأكثر عرضة لنقص ويتسبب ذلك في أخذ الحبوب المعوضة عنه.

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وأوضح أن المصابين بنقص فيتامين "ب" بالجسم هم الأكثر عرضة للإصابة بمشاكل في القلب والحركة والعقم وسرطان المعدة.

وهناك العديد من الاعراض التي تشير الي ان هذا الشخص مصاب بنقص فيتامين "ب"، ومنها عدم التركيز، الاجهاد العام بالجسم، بربشة بالعين، عدم القدرة ممارسة الحياة بشكل طبيعي، الشعور بالارهاق والتعب بشكل كبير.

ويعتمد علاج نقص فيتامين "ب" علي تناول الحبوب المعوضة لهذا الفيتامين، مع تناول الأطعمة الغنية به كاللحوم الحمراء والبيض والحليب.