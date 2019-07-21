تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باذنجان وقرنبيط مقلي بالخلطة المصرية

المقادير

3 x عدد بيضة (بياض فقط)

2 x معلقة صغيرة ملح

2 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم ناعم)

2 x عدد باذنجان

1 ½ x كوب نشا

1 ½ x كوب دقيق (منخول)

1 x كوب شعير (بالصودا. بيريل بادرة جدا)

1 x عدد قرنبيط

1 x معلقة صغيرة سكر

1 x معلقة كبيرة كزبرة خضراء (مفرومة ناعم)

1 x كوب زيت عباد شمس (للتحمير)

1 x معلقة كبيرة شبت (مفروم ناعم)

½ x معلقة صغيرة نعناع مجفف

½ x معلقة صغيرة كمون

½ x معلقة صغيرة باكينج بودر

½ x معلقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

الخطوات

يقشر الباذنجان نصف تقشير ويقطع بسمك 1 سم ثم نرصه على مصفاة ونرشة بالقليل من الملح ونتركه في الشمس حتى ينزل مايته.

يسلق القرنبيط فى ماء مغلى وقليل من الكمون ويقسم لزهيرات صغيرة.

نعمل الخلطة (المخيض): يُخفق البياض مع الملح جيدًا ثم تضاف صودا الشعير والسكر ويُضربا جيدًا. يضاف خليط الدقيق والنشا والبيكنج بودر والتوابل والنعناع والخضرة ويخلط الخليط بخفة وليس كثيرًا .

يُسخن الزيت النباتي للتحمير.

تغلف كل قطعة من الخضار في الدقيق الاضافي ثم تُغلف بالخلطة (المخيض) جيدًا وبسرعة تُنقل الى الزيت الساخن , تُكرر العملية بدون ان تتكدس المقلاة ( بالتدريج )

تُحمر على نار متوسطة الحرارة لمدة خمس دقائق او حتى تصبح ذهبية وتصفى في مصفاة سلك ضيقة ثم على ورق المطبخ.

تقدم ساخنة على فرشة من البقدونس مع العيش البلدي الطازج وسلطة الطحينة.

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