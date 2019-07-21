تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكوراع

القاهرة - لايف ستايل المقادير

2 x عدد ورق لورا

2 x عود قرفة

2 x كيلو الكوارع

1 x رشة جنزبيل

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة قرنفل الخطوات

تشطف الكوارع عدة مرات وتغسل بالدقيق وتشطف. ثم توضع فى ماء بارد يغطيها وترفع على النار حتى تغلى ثم يرمى الماء.

ثم نضع حله على نار بداخلها ماء وعند الغليان نضيف الكوارع او المقادم مع كل التوابل.

تترك على النار حوالى من ساعتين الى ثلاثه ساعات حسب الحجم.

نجهز أرز أبيض معة صلصة ونحمص خبز بلدى فى الفرن نضع علية معلقتين سمن ثم يسقى بشوربة الكوراع.

تشوح قطع الكوراع فى سمن مقدوح.

فى طبق التقديم نضع الخبز ثم الأرز ثم الصلصة وفوقها قطع الكوراع المحمرة فى السمن . وتقدم ساخنة. بالهنا والشفا قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد وتحضير وصفة اللحم المقلقل الحضرم طريقة إعداد وتحضير الملوخية الناشفة باللحم

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