شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب الأرق..4 نصائح للحصول على نوم جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النوم الجيد يساوي حياة ذهنية وجسدية جيدة، ولذا عند التعرض لبعض الأرق يتعرض الشخص للعديد من المشاكل كألم المفاصل وأيضا ألم العظام وخاصة الظهر، وخلال هذا التقرير التالي سنتعرف على أهم النصائح للحصول علي نوم صحي بعيدا عن المضاعفات الشديدة، وذلك وفقا لموقع "healthline".

عند تعرض الشخص للاصابة بالأرق الشديد يتسبب ذلك في عدم قدرته علي التركيز، ويزيد من فرص اصابته بالم شديد في الظهر نتيجة لعدم الحصول علي القسط الكافي من النوم، ولذا عليك اتباع هذه النصائح للحصول علي نوم صحي، ومنها:

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-عليك النوم علي الجانب الأيمن لأنه يزيد من فرص قدرتك علي النوم العميق، وفي حالة إصابتك بالشخير فهذه الوضعية تساهم بشكل كبير في القضاء علي هذا الأمر.

-عليك اختيار المراتب والمخدات الطبية، حيث تزيد من شعورك بالراحة أثناء النوم، وتعمل علي ارتياح الظهر وباقي أعضاء الجسم وتقلل من فرص التعرض لأى مشاكل صحية.

-قبل الذهاب للنوم بساعتين، عليك تناول كوب من المشروبات الدافئة كالينسون أو البردقوش، أو كوب من الحليب الدافيء.

-عليك عدم الإمساك باجهزة التليفون المحمول قبل النوم مباشرة لأنها تزيد من انتباه المخ وتقلل فرص النوم بشكل كبير.