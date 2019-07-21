شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات بسيطة لتجنب ضربات الشمس والإجهاد الحرارى.. تناول الماء والبطيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مصر ارتفاعا فى درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية، حيث يؤثر هذا الارتفاع على الكثير من الناس، وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة، والأطفال، وكبار السن، حيث يمكن أن يسبب الإجهاد الحرارى الإصابة بعدد لا يحصى من الأعراض غير المريحة، بما فى ذلك الغثيان، والدوار، والتعرق الشديد، والصداع، كما يؤدى إلى انخفاض أو ارتفاع فى ضغط الدم، وعدم كفاءة القلب فى ضخ الدم إلى الجسم.



الشمام يحتوى على نسبة كبيرة من الماء

وقال بيتر شيرر، المدير المساعد لقسم الطوارئ في مدينة نيويورك، لموقع" Health": ستشعر بالإرهاق والتعرق الشديد والعطش، كما أن ارتفاع حرارة الجو قد يؤدي إلى ضربة الشمس، وهي حالة أكثر خطورة، ويمكن أن تسبب أضرارًا على المخ والقلب والكبد والكليتين، والأنسجة العضلية.

وأوضح الموقع أنه عند ارتفاع درجة حرارة الجسم قد يؤدى ذلك إلى الإصابة بأعراض السكتة الدماغية، والتى تتمثل فى: بشرة ساخنة وجافة، ونبض سريع وقوي، والصداع، والدوخة، والغثيان، والارتباك، وفقدان الوعي، لذلك يجب توخى الحذر واتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية من ضربات الشمس.



البطيخ ضرورى فى الصيف

اولأ: عدم البقاء فترة طويلة فى الشمس.

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ثانيا: شرب الكثير من الماء والسوائل غير السكرية.

ثالثا: ارتداء الملابس القطنية الخفيفة ماصة للعرق، والتى تمنع جسمك من امتصاص الحرارة.

رابعا: البقاء فى المناطق الظليلة مع استخدام المروحة أو التكييف.



السوائل ضرورية فى الحر

خامسا: الاستحمام بالماء البارد أكثر من مرة على مدار اليوم.

سادسا: تناول الفواكه المحتوية على نسبة كبيرة من الماء، لتعويض الجسم عن الماء الذى يفقده فى العرق، مثل البطيخ، والكنتالوب، والشمام.