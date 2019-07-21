إنفوجراف.. الأعشاب الصينية "علاج طبيعي" يقاوم الأمراض

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد الأعشاب الصينية من أهم أساسيات الطب التقليدي في الصين، وأكدت دراسات عديدة أنها نجحت في علاج مختلف الأمراض على الرغم من الجدل الدائر حول مدى فاعليتها.
وتنقسم الأعشاب الصينية إلى 3 أنواع، وهي الآمنة التي استخدمت منذ أقدم العصور والمجربة مسبقا، والموصوفة التي يتم وصفها تحت إشراف العطار المتخصص أو الصيدلي وتكون إلى حد ما غير معروفة على مستوى العامة، والسامة التي توصف تحت إشراف طبي صارم، ويمنع استخدامها بدون إذن الطبيب.
الإنفوجراف التالي يستعرض أهم الأعشاب الصينية..
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