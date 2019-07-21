شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس لجمالك.. النوم الصحى يمنع الهالات السوداء وتورم العين وزيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز السيطرة على الامراض والوقاية منها"CDC"، أن قلة النوم تجعل النظام الغذائى أكثر صعوبة لأنه يزيد من جوعك، وشهيتك، خاصة بالنسبة للأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية العالية، النوم القليل جدًا يؤدى أيضًا إلى زيادة هرمونات التوتر التى تجبرك على تناول الأطعمة الغنية بالدهون.

وقال مركز السيطرة على الامراض، إنه للتغلب على هذه المشكلة، احرص على ممارسة النشاط البدنى، والذى ثبت أنه يساعدك على النوم بشكل أسرع، وأفضل، حيث يمكن للروتين الليلى المريح، أن يساعدك فى الحصول على قسط وافر من النوم.

وينصح بعد التعرض للشاشات قبل ساعة من موعد النوم، وتجنب الوجبات الثقيلة، والمشروبات الكحولية، واحتفظ بغرفة نومك مظلمة وباردة، نظرا لأن النوم يؤثر على جميع أجهزة الجسم، كما يؤثرعلى جمالك أيضا.

من جانبها قالت صحيفة boldsky، إن النوم الجيد يؤثر على جمالك، ربما تكون قد سمعت عن مصطلح "نوم الجمال"، حيث يمكن للنوم ليلة جيدة فى الواقع فعل العجائب على جمالك، فقلة النوم يمكن أن يكون لها آثار ضارة على جمال بشرتك.

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بصرف النظر عن التأثيرات الواضحة لنقص النوم مثل الشعور بالتعب، وانتفاخ العين، وما إلى ذلك، فإن له نتائج طويلة المدى على جمالك أيضًا، أن النوم السليم مهم لتجديد عقلك وجسمك، بعد الحصول على ليلة نوم جيدة، تشعر بشرتك أيضًا بالحيوية، ومع ذلك، يمكن أن يؤثر الحرمان من النوم على مظهر بشرتك، ويؤدى إلى العديد من المشكلات المتعلقة بالجلد، مثل حب الشباب، وجفاف الجلد، والحساسية الجلدية، وما إلى ذلك.

وقال التقرير، إن قلة النوم ؤدى إلى زيادة فى مستوى الكورتيزول، هذا الهرمون يسبب الالتهاب فى الجلد، عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، تفقد بشرتك توهجها، وتصبح جافة، وتفقد نضارتها، كما انه يضعف الجهاز المناعى، وبالتالى يجعل جلدك أكثرعرضة للبكتيريا المسببة لحب الشباب، كما يؤدى إلى زيادة فى التهاب الجلد، وبالتالى يمكن أن يسبب الاصابة بحب الشباب.

وأضاف التقرير، أن الحرمان من النوم، يمكن أن يؤدى أيضا إلى تفاقم أى حالة جلدية قد تكون لديكم، لذا، إذا كنت تعانى من حب الشباب، أو أى حالة جلدية أخرى، فيجب أن تتمتعى بالنوم، الحصول على ليلة نوم جيدة سيساعد على شفاء الجلد بشكل أسرع، كما أن النوم السليم ضرورى لتجديد شباب بشرتك، والحفاظ على صحتها، لكن الحرمان من النوم يقلل من إنتاج الكولاجين فى الجلد، وبالتالى يمكن أن يؤدى إلى علامات شيخوخة الجلد مثل الخطوط الدقيقة، والتجاعيد.

واوضحت الصحيفة، أن الحصول على النوم المناسب يرطب الجسم، وإذا لم تحصل على نوم جيد، فسيؤدى ذلك إلى جفاف الجلد، وأيضًا المشكلات المختلفة التى تصاحب البشرة الجافة، كما أنه يحمى من ظهور الهالات السوداء، وتورم العين، وانتفاخها، والذى يؤثر على مظهرك بالكامل، مشيرة إلى أن النوم، يمكن أن يؤثرعلى وزنك، فقد أظهرت الدراسات أن قلة النوم تؤثر على وزنك، وتؤدى إلى السمنة، أن قلة النوم تجعلك أكثر جوعًا، وتزداد الرغبة الشديدة فى تناول الأشياء الحلوة، كل هذا يساهم فى زيادة الوزن.