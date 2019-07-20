شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن بكتيريا السالمونيلا المسببة للأمراض.. والوقاية منها فى مطبخك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها،"CDC "، أن بكتيريا "السالمونيلا"، يمكن أن تلوث الدواجن، والبيض، لكنه يتسلل أيضًا إلى العديد من الأطعمة الأخرى، والسالمونيلا هى بكتيريا تسبب مرضًا ينتقل عن طريق الطعام، وتسمى أحيانًا "بالتسمم الغذائى".

ويقدر مركز السيطرة على الأمراض، أن السالمونيلا يتسبب فى مليون مرض ينقله الطعام كل عام فى الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية، تم ربط فاشيات السالمونيلا بالخيار الملوث، البطيخ قبل قطعه، الدجاج، البيض، التونة، والعديد من الأطعمة الأخرى.



السالمونيلا مرض يوجد فى الدجاج والبيض واغذية اخرى

5 حقائق لابد من معرفتها لخفض فرصتك للإصابة بعدوى السالمونيلا..

أولا: يمكن العثور على السالمونيلا فى العديد من الأطعمة، بما فى ذلك لحوم البقر، والدجاج، والبيض، والفواكه، ولحم الخنزير، والخضروات، وحتى الأطعمة المصنعة، مثل زبدة الجوز، ناجتس الدجاج، ومقبلات الدجاج المحشو، عندما تأكل طعامًا ملوثًا بالسالمونيلا، فقد يجعلك مريضًا، ولهذا من المهم معرفة كيفية الوقاية من عدوى السالمونيلا.

ثانيا : مرض السالمونيلا هو أكثر شيوعا فى فصل الصيف، الجو الدافئ، والأطعمة غير المبردة تخلق الظروف المثالية لنمو السالمونيلا، تأكد من تبريد أو تجميد المواد سريعة التلف، " الأطعمة التى من المحتمل أن تفسد أو تسوء بسرعة، والأطعمة المحضرة، وبقايا الطعام فى غضون ساعتين، أبردها خلال ساعة واحدة.

الدجاج والبيض يحتوى على بكتيريا السالمونيلا

ثالثا : السالمونيلا يمكن أن تكون خطيرة، وأكثر خطورة بالنسبة لبعض الناس، عادة ما تظهر أعراض الإصابة بعد مرور 6-48 ساعة، من تناول طعام ملوث، ولكنها قد تستغرق وقتًا أطول، وتشمل هذه الأعراض الإسهال، والحمى، وتشنجات المعدة، في معظم الحالات، يستمر المرض من 4 إلى 7 أيام، ويتعافى الأشخاص دون علاج بالمضادات الحيوية، قد يصاب بعض الأشخاص بإسهال شديد، ويحتاجون إلى المستشفى، يمكن لأي شخص أن يصاب بعدوى السالمونيلا.

ولكن بعض المجموعات قد تتعرض لمرض خطير وهم :

كبار السن، والأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي فى الحالات الطبية، مثل السكري وأمراض الكبد، أو الكلى، والسرطان.

رابعا : يسبب السالمونيلا أمراضًا أكثر بكثير مما تتصور، لكل حالة واحدة من حالات الإصابة بالسالمونيلا التي تؤكدها الاختبارات المعملية، هناك حوالي 30 حالة أخرى من بكتيريا السالمونيلا لا يذهب فيها المرضى إلى الطبيب، أو يقدمون عينة إلى المختبر.

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خامسا: لتجنب السالمونيلا، يجب أن لا تأكل البيض النيئ، خاصة إذا كانت نيئة أو غير المطبوخة بشكل جيد.

ويقدم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعض الخطوات الهامة لسلامة الغذاء فى مطبخك..

1.اغسل يديك بالماء الدافئ والصابون، لمدة 20 ثانية قبل وبعد تناول البيض غير المطهي، أو اللحوم النيئة، والدواجن، والمأكولات البحرية، وعصارتها.

2. اغسل الأواني، وألواح التقطيع، والأطباق، وأسطح العمل بالماء الساخن والصابون بعد إعداد كل عنصر من المواد الغذائية، وقبل المضي قدمًا في تحضير العنصر التالي.

3. حافظ على اللحوم النيئة، والدواجن، والمأكولات البحرية، والبيض، منفصلة عن الأطعمة الأخرى في عربة البقالة، وفي الثلاجة ضع البيض في الكرتون الأصلي واحفظه في الجزء الرئيسي من الثلاجة، وليس في الباب.



غسل الواح التقطيع جيدا قبل استعمالها

4. قم بتعقيم الأسطح الملامسة للطعام باستخدام محلول من ملعقة كبيرة من مبيض الكلور السائل، غير المعطر، في جالون واحد من الماء.



استخدم الواح التقطيع المخصصة للحوم فقط

5. ابق اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية منفصلة عن الأطعمة الجاهزة للأكل، مثل السلطة واللحوم المشوية.

6.استخدم ألواح التقطيع المنفصلة للحوم النيئة، والدواجن، والمأكولات البحرية والبيض.



استخدم الواح لتقطيع السلطة المخصصة لها

7. لا تضع الطعام المطبوخ مطلقًا على أسطح كانت تحتوي في السابق على اللحوم النيئة، أو الدواجن أو المأكولات البحرية أو البيض.

8.استخدم مقياس حرارة الطعام لضمان طهي الأطعمة إلى درجة حرارة داخلية آمنة.

9.قم بتبريد أو تجميد المواد سريعة التلف، والأطعمة المحضرة وبقايا الطعام خلال ساعتين "أو ساعة واحدة"، إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة.