شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علماء: إن المصابين بالتهاب المفاصل ربما يكونون أكثر عرضة للموت بسبب أمراض القلب لأن آلام المفاصل لديهم توقفهم عن ممارسة الرياضة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت دراسة أن فرصة الإصابة بمرض قلبى قاتل ارتفعت كلما تم تشخيص المريض بالتهاب المفاصل.

وعلى سبيل المثال، فإن العيش مع هذه الحالة المؤلمة لمدة تسع سنوات إلى 11 عامًا، يزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 16% مقارنة بعامة السكان.

عرف الأطباء منذ فترة طويلة أن مرضى التهاب المفاصل قد يستمرون في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي يمكن أن تسببها الالتهابات.

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ولا تزال الأسباب غير واضحة، إلا أن هؤلاء الباحثين يشيرون إلى أن التهاب المفاصل يجعل من الصعب أن تكون نشط وأن نمط الحياة المستقرة قد يؤدى إلى السمنة، وهو المحرك الرئيسى لمشاكل القلب.

ولتأكيد نتائج الدراسة، درس الباحثون فى جامعة لوند فى السويد ما يقرب من 469 ألف شخص يعيشون فى السويد، الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و84 سنة فى بداية الدراسة فى عام 2003.

نظر الأستاذ الرئيسى مارتن إنجلوند وزملاؤه فى سبب الوفاة لجميع المشاركين بين عامى 2004 و2014، وقارنوا ذلك بالأشخاص من عموم السكان الذين يستخدمون السجلات.

كان لالتهاب المفاصل فى الركبة والورك، أكثر أشكال مرض المفاصل التنكسية شيوعًا من كل أنواع التهاب المفاصل.

وقال البروفيسور إنجلوند: "لم تكن المجموعات مختلفة من حيث معظم أسباب الوفاة، لكننا رأينا أن خطر الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية كان أعلى بالنسبة لأولئك الذين لديهم تشخيص هشاشة العظام".