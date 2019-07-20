الاستحمام بالماء الدافئ حل سحري لتحسين النوم

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حازم بدرالسبت 2019/7/20 10:02 م بتوقيت أبوظبي
الاستحمام بالماء الدافئ يمنحك نوما أفضل
كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الاستحمام بماء دافئ قبل النوم بحوالي 90 دقيقة "حل سحري" لتحسين النوم بشكل كبير.
وتوصل فريق بحثي من جامعة تكساس الأمريكية إلى هذه النتيجة التي تم الإعلان عنها مؤخراً في دورية "سليب مديسين ريفيو" (Sleep Medicine Reviews)، بعد أن قام بتحليل بيانات 5322 دراسة ربطت بين الاستحمام بالماء الدافئ، وتحسين نوعية النوم.
ووجد الفريق البحثي أن الاستحمام بالماء الدافئ أو الساخن قبل النوم بمدة 90 دقيقة يصل بدرجة حرارة الجسم إلى معدل يتراوح بين 104 و109 درجات "فهرنهايت"، ويساعد على تحسين النوم بشكل كبير.
وقال شهاب حجيج، الباحث الرئيسي بالدراسة في تقرير نشره موقع جامعة تكساس قبل يومين: "عندما درسنا جميع البحوث المعروفة لاحظنا وجود تباينات كبيرة من حيث النهج والنتائج، وكانت الطريقة الوحيدة لتقرير ما إذا كان النوم في الواقع يمكن تحسينه، هو الجمع بين كافة البيانات السابقة، والنظر إليها من خلال عدسة جديدة".
واستخدم الفريق البحثي طريقة تحليلية في علم الإحصاء تُعرَف باسم "التحليل التلوي"، والذي يتضمن تطبيق الطرق الإحصائية على نتائج عدة دراسات سابقة، قد تكون متفقة أو متضادة، وذلك للوصول إلى توجه معين أو ميل نحو إحدى النتائج أو إيجاد علاقة مشتركة فيما بينها.
وأضاف حجيج: "توصلنا إلى أن درجة الحرارة المثلى للجسم التي تساعد على النوم الجيد تتراوح بين 104 و109 درجات فهرنهايت، ووجدنا أن الوصول إلى هذه الدرجة يكون عن طريق الاستحمام قبل النوم بفترة تصل في المتوسط إلى 90 دقيقة".
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