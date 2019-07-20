شكرا لقرائتكم خبر عن 9 عوامل خطر تؤثر على الكلى احرص على تجنبها.. مرض السكر وضغط الدم والمسكنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المؤسسة القومية للكلى، أن 1 من بين 3 بالغين أمريكيين معرضون لخطر الإصابة بأمراض الكلى، نتيجة التعرض لعدة عوامل، والتى تشمل مرض السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والتاريخ العائلى.



ضغط الدم والسكر يؤثران على كليتك

وقال التقرير، إن أمراض الكلى ليس له أعراض في كثير من الأحيان، ويمكن أن تستمر حتى يتم اكتشافه، لكن اختبار البول البسيط يمكن أن يخبرك إذا كنت تعانى من أمراض في الكلى من عدمه.

وأشار التقرير، أنه من المهم إجراء الاختبار، لأن الكشف، والعلاج المبكر، يمكن أن يبطئ، أو يمنع تطور أمراض الكلى.

اختبارات بسيطة للتحقق من الإصابة بأمرض الكلى: أولا: فحص البول..

يمكن أن يساعد اختبار البول، في إنقاذ كليتك، اسأل طبيبك عن نسبة الألبومين، والكرياتينين، التي تحدد مقدار نوع البروتين الموجود في البول.

ثانيا: فحص الدم..

يوضح معدل الترشيح الكبيبى، مدى جودة عمل كليتيك لإزالة المخلفات من دمك، إنها أفضل طريقة للتحقق من وظائف الكلى.



مرض السكر يؤثر على كليتك

تعرف على عوامل الخطر الرئيسية..

1. مرض السكري



ارتفاع ضغط الدم يؤثر على كليتك

2. ضغط دم المرتفع

3. سن 60 فما فوق

4. الإفراط فى استخدام أدوية الألم، مثل المسكنات.

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منع التدخين

وتقدم المؤسسة بعض النصائح للوقاية من أمراض الكلى:

أولا: الإقلاع عن التدخين

ثانيا : الامتناع عن شرب الكحول

ثالثا: فقدان الوزن إذا كنت تعانى من زيادة الوزن أو السمنة.

رابعا: اتباع نظام غذائى صحي

خامسا: خفض الملح في النظام الغذائي

سادسا: فهم الملصقات الغذائية

سابعا: ممارسة الرياضة

ثامنا: تناول الماء والسوائل للبقاء رطبا

تاسعا: ضبط مستوى السكر وضغط الدم