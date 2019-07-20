شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة تكساس: استحم قبل 90 دقيقة من النوم للحصول على راحة أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف فريق من المهندسين الطبيين الحيويين بجامعة تكساس، طريقة للناس كي يحسنوا نومهم.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حلل الباحثون آلاف الدراسات التي تربط بين الاستحمام بالماء الدافئ / الساخن ، مع تحسين نوعية النوم.

ووجد الباحثون في كلية كوكريل للهندسة أن الاستحمام قبل النوم بساعتين بدرجة حرارة ما بين 104 إلى 109 درجات فهرنهايت يمكن أن يحسن نومك بشكل كبير.

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وقال "شهاب حجيج" من جامعة تكساس : "عندما درسنا جميع الدراسات المعروفة ، وجدنا أن الطريقة الوحيدة لتقرير ما إذا كان النوم في الواقع يمكن تحسينه هو الجمع بين جميع البيانات السابقة والنظر إليها من خلال عدسة جديدة."

وبالتعاون مع مركز العلوم الصحية UT في هيوستن وجامعة جنوب كاليفورنيا ، استعرض الباحثون 5322 دراسة، وقد استخلصوا أن درجة الحرارة المثلى بين 104 و 109 درجة فهرنهايت قد حسنت من جودة النوم بشكل عام، وعند تحديد موعد من ساعة إلى ساعتين قبل وقت النوم ، يمكن أيضًا تسريع سرعة النوم لمدة 10 دقائق في المتوسط.