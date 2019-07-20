شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكر.. 9 توصيات مهمة لنظام غذائى صحى للوقاية من المرض ومنع المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر مرض السكرى من الأمراض المزمنة، ويصيب عددا كبيرا جدا من الناس فى العالم، سواء بالنوع الأول، أو النوع الثانى من السكر، لكن الغالبية العظمى من الناس تصاب بالنوع الثانى.

قال الاتحاد الفيدرالى للسكر: يحدث مرض السكر عندما يتعذر على البنكرياس إنتاج الإنسولين، أو عندما يتعذر على الجسم استخدام الإنسولين الذى ينتجه.

وأضاف: الإنسولين هو هرمون يصنعه البنكرياس، ويعمل كمفتاح للسماح للجلوكوز من الطعام الذى نتناوله بالمرور من مجرى الدم إلى الخلايا فى الجسم لإنتاج الطاقة. والإنسولين يساعد على وصول الجلوكوز إلى الخلايا.

وأوضح الاتحاد الفيدرالى للسكر أن عدم القدرة على إنتاج الإنسولين أو استخدامه بشكل فعال يؤدى إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز فى الدم، المعروف باسم ارتفاع السكر فى الدم، وعلى المدى الطويل ترتبط مستويات الجلوكوز المرتفعة بتلف الجسم، وفشل مختلف الأعضاء والأنسجة.

ولتجنب الإصابة بسكر النوع الثانى يقدم الاتحاد الفيدرالى للسكر بعض التوصيات المهمة لاتباع نظام غذائى صحى:

أولا: اختر الماء أو القهوة أو الشاى بدلاً من عصير الفاكهة، أو المشروبات الغازية، أو غيرها من المشروبات المحلاة بالسكر.

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تناول الاكل الصحى

ثانيا: تناول ما لا يقل عن 3 حصص من الخضار كل يوم، بما فى ذلك الخضراوات الورقية الخضراء.



تناول 3 حصص من الفواكه يوميا

ثالثا: تناول ما يصل إلى 3 حصص من الفاكهة الطازجة يوميا.

رابعا: اختيار المكسرات، أو قطعة من الفاكهة الطازجة، أو اللبن غير المحلى لتناول وجبة خفيفة.

خامسا: الحد من تناول الكحول.



تناول الاسماك

سادسا: استخدم اللحوم البيضاء، والدواجن، أو المأكولات البحرية، بدلا من اللحوم الحمراء أو المصنعة.

سابعا: تناول زبدة الفول السودانى بدلا من الشوكولاتة أو المربى.

ثامنا: تناول الخبز الكامل الحبوب، أو الأرز، أو المكرونة، بدلا من الخبز الأبيض، أو الأرز أو المكرونة.



استخدم زيت الزيتون بدلا من الزيوت المهدرجة والسمن الصناعى

تاسعا: الدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون أو أو زيت الذرة أو زيت عباد الشمس أفضل لصحتك عن الدهون المشبعة الزبدة أو السمن أو الدهون الحيوانية، أو زيت النخيل.



الحد من السكر

وأشار الاتحاد الفيدرالى للسكر إلى أن هناك تهديدا خاصا من حيث الخطر المصاحب للإصابة بالنوع الثانى من داء السكري الناتج عن استهلاك الأطعمة الغنية بالسكر، خاصة المشروبات المحلاة بالسكر، وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية" WHO"، توصيات جديدة للحد من تناول السكر.